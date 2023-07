Zeekr parte alla conquista dell'Europa con due nuove auto elettriche

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Salita alla ribalta delle cronache lo scorso maggio quando ha annunciato la prima auto elettrica in grado di offrire 1.000 km di autonomia, Zeekr, brand di lusso di Gelly (che possiede anche Smart, Volvo, Polestar e Lotus), si appresta ad entrare nel mercato europeo con due nuovi modelli. L’azienda asiatica ha annunciato che venderà le sue auto elettriche, a partire dalla fine di quest’anno nei Paesi Bassi e Svezia. Nel 2024 si espanderà in Danimarca, Francia, Germania e Norvegia. Per l'Italia ci vorrà ancora un po' di tempo, in quanto, come detto dai manager dell'azienda, il mercato nostrano non è ancora abbastanza maturo per l'arrivo di un nuovo brand che mira soprattutto ad attrarre automobilisti che guidano auto con motori termici piuttosto che mettersi in competizione con alti marchi che vendono auto elettriche.

L'arrivo in Europa è previsto con due modelli: Zeekr 001 e Zeekr X, ovvero rispettivamente una berlina per gli amanti dello spazio e del lusso, e un crossover destinato agli automobilisti urbani. Zeekr 001 è lo stesso modello che, come detto, è stato lanciato in Cina con una batteria da 140 kWh in grado di raggiungere i 1.000 km di autonomia. Però gli automobilisti del Vecchio Continente si dovranno accontentare di una versione a motore singolo RWD Long Range con batteria da 100 kWh che garantisce 620 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP e con una potenza di 272 CV. C’è la anche una variante più potente (544 CV), con trasmissione integrale a doppio motore che riduce però la sua autonomia a 580 km, secondo il ciclo WLTP. Le versioni Performance e Privilege scattano da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e sono dotati della stessa batteria da 100 kWh delle altre varianti. Questa batteria può essere caricata fino a 200 kW in una stazione di ricarica rapida CC, e per passare dallo 0% all’80% sono necessari 30 minuti, mentre a 22 KW, utilizzando il caricabatterie in dotazione, una ricarica completa impiega cinque ore e mezza.

Loading...

Le batterie utilizzate da Zeekr sono prodotte da Contemporary Amperex Technology Co (CATL), che senza dubbio il più grande produttore mondiale di batterie per auto elettriche (PHEV ed EV). Per questo motivo le più importanti case automobilistiche come Mercedes Benz, BMW e Volkswagen utilizzano già queste batterie per alcuni dei loro modelli, il che non fa altro che confermare la bontà di queste.

Uno dei principali elementi di differenziazione di Zeekr rispetto ad altri brand cinesi il suo design “europeo”. Non a caso l’azienda ha aperto la sua sede centrale europea ad Amsterdam, mentre lo studio di progettazione è situato vicino alla sede centrale e allo stabilimento Volvo di Göteborg, in Svezia.

Zeekr 001 è davvero una berlina imponente, con una lunghezza di 4.955 mm e un passo di 2.999 mm. Esteticamente spicca il parabrezza fortemente mentre non sfuggono all'occhio le muscolose fiancate anteriori e posteriori.