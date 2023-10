Zeekr X, i cinesi ora giocano la carta design. La prova del nuovo suv

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo la 001, una berlina elettrica lussuosa, Zeekr, marchio cinese di proprietà di Geely pensa ad attirare le attenzioni di un pubblico più ampio, alla ricerca di un’auto elettrica da guidare principalmente in città, proponendo la sua nuova Zeekr X. Si tratta del crossover strettamente imparentato con i piccoli Suv Smart #1 e Volvo EX30, con cui condivide la piattaforma SEA di Geely.

Zeekr X è un C-Suv ed è come detto progettato per la vita urbana viste anche le dimensioni: 4,432 mm di lunghezza e 1.566 mm di altezza per una pari a 2.750 mm. Le linee taglienti studiate dal centro design di Göteborg, creano un design originale che portano il crossover elettrico a distinguersi nella massa degli altri modelli elettrici in voga in Europa. Chicca simpatica è il piccolo display Lcd posto sul montante B, che fornisce diverse informazioni sull’auto. Tra questa spicca la modalità “animale domestico” che una volta attiva si occupa di mantenere l’abitacolo a una temperatura ottimale quando ci si allontana dal veicolo e si lascia un animale domestico all’interno.

Zeekr X viene proposta in due modelli: Zeekr X Long Range RWD e Zeekr X Privilege AWD. La prima si basa su un propulsore elettrico che eroga 200 kW e 343 Nm di coppia che viene installato sull’asse posteriore. La seconda versione è a trazione integrale, ed è quindi presente un ulteriore motore sincrono a magneti permanenti da 115 kW/200 Nm sull’asse anteriore. La potenza totale è di 315 kW/543 Nm, che consente al C-Suv di arrivare a 100 km/h in soli 3,8 secondi. Tutte le versioni della Zeekr X sono dotate di una batteria agli ioni di litio di tipo NCM da 66 kWh. La ricarica avviene a 22 kWh, valore molto alto che difficilmente si trova in auto di questa categoria se non come optional.

Per il nostro test abbiamo scelto il modello Privilege AWD. Diciamo subito questa è una versione di preproduzione, quindi alcune impostazioni sono ancora da settare al meglio. Il doppio propulsore ha comunque fornito un’accelerazione fluida e costante. Per dare un po’ di brio, abbiamo provato anche la modalità “sport” e in questo caso il setup si è rivelato particolarmente aggressivo, soprattutto quando si spinge a fondo sull’acceleratore. Lo sterzo, di base, è forse un poco troppo rigido, ma si può impostare a piacimento il livello di sterzata e avere un feedback più morbido. Poco soddisfacente il navigatore, con un lag evidente che spesso ci ha reso le svolte un po’ complicate in quanto, rispetto alla “strada” l’indicazione sul display era sempre in ritardo. In questo caso ci è stato utile l’head-up display. Peccato però che manchino indicazioni sull’approssimarsi degli autovelox fissi, presenti al contrario sul navigatore principale. In pratica sono peccatucci di gioventù che Zeekr ci ha assicurato risolvere quando l’auto arriverà sul mercato. L’autonomia dichiarata è di 425 km. Nel nostro test di oltre 100 km, i consumi si sono attestati a 22 km/kWh che la proiettano a un range di percorrenza di circa 400 km con una ricarica completa.

Zeekr X debutterà in alcuni paese del nord Europa tra cui Svezia e Paesi Bassi. Il prezzo per quest’ultimo mercato (l’unico che ha come valuta l’euro) è di 45mila euro per la versione Long Range RWD e di 49.500 euro per la Privilege AWD. Per vederla in Italia ci sarà da attendere, e di certo non se ne parla prima della fine del 2024.