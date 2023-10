Zeekr X, com’è e come va il nuovo crossover elettrico made in China

Ascolta la versione audio dell'articolo

Zeekr marchio di lusso di proprietà di Geely, (che detiene anche altri marchi come Volvo, Lotus e Polestar) si appresta a sbarcare nei mercati europei con due modelli. Dopo la presentazione della 001, una berlina elettrica lussuosa, è ora la volta di un modello meno estremo che mira a conquistare le simpatie di un pubblico più ampio. Si tratta del crossover E c’è più familiarità perché il SUV Zeekr X strettamente imparentato con i piccoli SUV Smart #1 e Volvo EX30. Tutti sono costruiti utilizzando la piattaforma SEA di Geely, ma a parte questo, partendo dal design, ci sono molte differenze.

Zeekr X, design



Le linee taglienti creano un design distintivo che portano il crossover elettrico a identificarsi nella massa degli altri modelli elettrici in voga in Europa. Secondo l’azienda cinese, Zeekr X andrà in competizione con l’Audi Q3, se non altro per le dimensioni. Parliamo infatti di un C-Suv progettato per la vita urbana da 4,432 mm di lunghezza e alto 1.566 mm con un passo di 2.750 mm. Sul retro spiccano luci posteriori, realizzate in materiale leggero di vetro organico, dotate di 229 LED mentre il logo in 3D “ZEEKR” in bianco brillante, offre un’esperienza visiva senza dubbio accattivante. La capacità del bagagliaio non è particolarmente impressionante, visto che parliamo di “appena” 362 litri, ma c’è anche un piccolo vano nascosto dove è possibile inserire il cavo di ricarica, oltre un ulteriore vano portaoggetti sotto il cofano dell’auto. Il portellone posteriore, ovviamente, è motorizzato. Molto interessante il piccolo display LCD posto sul montante B, che fornisce diverse informazioni sull’auto, ad esempio quando è in modalità “animale domestico”. Quest’ultima, è progettata per mantenere l’abitacolo a una temperatura ottimale quando ci si allontana dal veicolo e si lascia un animale domestico all’interno. Su questo piccolo display si trova anche il pulsante per l’apertura elettrica della porta del conducente.

Zeekr X, la meccanica



Se il design è di sicuro interesse, lo stesso può dire per la parte meccanica. Diciamo subito è possibile scegliere tra propulsori a trazione posteriore a motore singolo o a trazione integrale a doppio motore, che danno origine a due modelli: Zeekr X Long Range RWD e Zeekr X Privilege AWD. La versione con motore singolo/trazione posteriore utilizza un propulsore elettrico sincrono a magnete permanente che eroga 200 kW e 343 Nm di coppia. Sulla versione a trazione integrale, oggetto del nostro test drive, è presente un ulteriore motore sincrono a magneti permanenti da 115 kW/200 Nm sull’asse anteriore. La potenza totale è di 315 kW/543 Nm, che le consente di arrivare a 100 km/h in soli 3,8 secondi. Tutte le versioni della Zeekr X sono dotate di una batteria agli ioni di litio di tipo NCM da 66 kWh. La ricarica avviene a 22 kWh, valore molto alto che difficilmente si trova in auto di questa categoria se non come optional. Secondo Zeekr la batteria si ricarica dal 10% all’80% in circa 30 minuti con un sistema a corrente continua da 150 kw. Per una ricarica completa dallo 0% al 100%, sfruttando i 22 kW in corrente alternata ci si impiega 4 ore.



Zeekr X, la plancia e la tecnologia

Come all’esterno anche all’interno del suv cinese è stata posta molta attenzione al design. Al centro del cruscotto domina l’imponente display dedicato all’infotainment da 14,6 pollici. Qui è anche possibile settare alcuni parametri dell’auto (ad esempio la durezza dello sterzo, o gestire il clima). Per il pilota è a disposizione anche uno schermo da 8,8 pollici e un hand-up display utile per non togliere mai lo sguardo dalla strada e avere allo stesso tempo le indicazioni sulla strada giusta da seguire per arrivare a destinazione. Entrambi i sedili anteriori sono riscaldati e ventilati, ma solo il sedile del passeggero ha la funzione “massaggio”, che altro non è che un leggera vibrazione che lungi dall’essere un vero e proprio massaggio. La dotazione della Zeekr X si completa con sei airbag e, chicca assoluta, con una dashcam integrata. Intorno all’auto c’è una suite di sensori che si interfacciano tramite un chip Snapdragon 8155. Di serie sono presenti sei telecamere esterne, 12 sensori a ultrasuoni e radar con lunghezza d’onda di 5 mm.

Zeekr X, il test drive

La nostra prova ha visto come protagonista la Zeekr X Privilege AWD che abbiamo guidato sulle strade intorno a Stoccolma. Diciamo subito che il modello da noi testato è una versione di preproduzione, quindi alcuni setup sono ancora da migliorare. Ad esempio le sospensioni, davvero troppo morbide, che ci hanno fatto sobbalzare dal sedile quando a velocità sostenuta abbiamo affrontato alcune cunette trovate lungo il percorso. Il doppio propulsore non ha mai dato segni di cedimento e l’accelerazione è sempre stata fluida e costante. Per dare un po’ di brio, abbiamo provato anche la modalità “sport” e in questo caso il setup si è rivelato particolarmente aggressivo, soprattutto quando si spinge a fondo sull’acceleratore. Lo sterzo è forse un poco troppo rigido, ma si può impostare e avere un feedback più morbido, utile quando si guida in città. Poco soddisfacente il navigatore, con un lag evidente che spesso ci ha reso le svolte un po’ complicate in quanto, rispetto alla “strada” l’indicazione sul display era sempre in ritardo. In questo caso ci è stato utile l’head-up display, peccato però che manchino indicazioni sull’approssimarsi degli autovelox fissi, presenti al contrario sul navigatore principale. In pratica sono peccatucci di gioventù che Zeekr ci ha assicurato risolvere quando l’auto arriverà sul mercato. Nel complesso, la manovrabilità dello Zeekr X ci è sembrata più che accettabile, sia nel traffico, sia lungo le statali costellata da diverse curve.

L’autonomia dichiarata è di 425 km. Nel nostro test di oltre 100 km, i consumi si sono attestati a 22 km/kWh che la proiettano a un range di percorrenza di circa 400 km con una ricarica completa.

Zeekr X, prezzi e disponibilità

Zeekr X sarà inizialmente lanciata in mercati selezionati, tra cui Svezia e Paesi Bassi. Il prezzo per quest’ultimo mercato (l’unico che ha come valuta l’euro) è di 44.990 euro per la versione Long Range RWD e di 49.490 euro per la Privilege AWD. Per vederla in Italia ci sarà da attendere, e di certo non se ne parla prima della fine del 2024.