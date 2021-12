Ermenegildo Zegna, debutto brillante a Wall Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debutto positivo al Nyse per l’italiana Ermenegildo Zegna. Dopo un’apertura a 10,33 dollari, il titolo sale ora dell’8,2% (dopo aver toccato anche gli 11,24 dollari). L’amministratore delegato, Gildo Zegna, ha suonato oggi la campanella alla Borsa di New York.

Zegna è arrivato sul listino americano grazie a a una combinazione con la Spac dell'Investindustrial di Andrea Bonomi. Quando era tarda notte in Italia i due gruppi - Zegna e Investindustrial Acquisition Corp (Iiac) - hanno comunicato di aver completato l'aggregazione aziendale.

La famiglia Zegna manterrà il controllo con quasi il 66% del capitale, Investindustrial rimarrà azionista di rilievo con circa il 13% mentre il flottante sarà attorno al 21%. La nuova società risultante dalla fusione ha un valore aziendale iniziale di 3,1 miliardi di dollari con una capitalizzazione di mercato di 2,4 miliardi di dollari.

Gildo Zegna: strategia non cambia

«Sono emozionato. Si realizza un sogno», ha detto l’amministratore delegato dell’azienda, Gildo Zegna, durante una la conferenza stampa organizzata a New York, subito dopo il debutto. «È vero tante volte mi è stato chiesto se ci saremmo quotati e ho sempre risposto di no. Poi alla fine Andrea Bonomi mi ha convinto. È stata una maratona, ma è stato fantastico, nonostante la pandemia. Sono orgoglioso», ha detto ancora, sottolineando che ad ogni modo, dopo lo sbarco a Wall Street, la strategia del gruppo non cambierà e sarà quella di crescere per via organica, di investire nella ricercatezza del marchio, nella sostenibilità, nella piattaforma del lusso e nella ricerca dell’eccellenza e di conquistare nuove quote di mercato nel mondo a partire dall’Asia e dagli Stati Uniti.

«Sono emozionato di avere colto questa opportunità di quotazione. Mi sento bene, mi sento positivo e fiducioso della decisione di avere al nostro fianco nuovi investitori», ha detto ancora l’ad della casa di moda, aggiungendo: «siamo un’azienda italiana che si apre al mondo, con una famiglia che ad ogni modo continuerà ad averne cura. Portiamo il sogno italiano a Wall Street». Sulla scelta della Borsa americana, Gildo Zegna ha spiegato che in primo luogo ciò è stato legato al fatto che la spac di Bonomi era quotata a Wall Street già dal 2020 e «per Bonomi era un must essere a New York». In ogni caso l’imprenditore ha sottolineato che il mercato americano «è più competitivo, ma anche più internazionale e consente dunque una maggiore visibilità nel mondo». Ha quindi concluso: «non ci sono altre ragioni».