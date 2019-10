Zegna e Cesvi insieme per educare i bambini a una «nuova» mascolinità Il progetto «From A to Zegna» sarà in Paesi come l’Italia, il Perù e il Sudafrica, per promuovere una «riflessione sul concetto di mascolinità, mettendo in discussione gli stereotipi e ispirando un nuovo senso di umanità tra i giovani». Una T-shirt sostiene la raccolta fondi

«From A to Zegna»: è questo il nome dell’iniziativa lanciata dalla Fondazione Zegna, che fa capo all’azienda di Trivero, in collaborazione con Cesvi, una delle più importanti organizzazioni umanitarie italiane. L’obiettivo è di «contribuire a ridefinire il significato di mascolinità attraverso l'educazione, (...) per stimolare, attraverso specifici programmi culturali ed educativi, una riflessione attorno al concetto di mascolinità, mettendo in discussione gli stereotipi e ispirando un nuovo senso di umanità tra i giovani in diversi paesi del mondo», come si legge nella nota che annuncia il progetto.

Progetto di Cesvi in Sud Africa (foto di Roger Lo Guarro)

Per sostenere i progetti di Cesvi dal 14 ottobre è in vendita una speciale T-shirt #WHATMAKESAMAN, disponibile in tutte le boutique Zegna, proposta che segue il lancio della nuova campagna “What does it mean to be a man today?” (“Cosa vuol dire oggi essere un uomo?”). Il ricavato sarà devoluto a Cesvi per sostenere specifici programmi educativi e di aiuto per bambini di diversi paesi del mondo, tra cui l’Italia, il Perù e il Sud Africa, in linea con i valori umanitari condivisi da Zegna.

Nel 2014 il gruppo piemontese ha dato vita al programma “Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship”, che ha permesso a giovani laureati italiani di talento di studiare all'estero, per poi rientrare in Italia e partecipare attivamente allo sviluppo del Paese.

Il progetto “From A to Zegna” opererà in aree geografiche particolarmente problematiche in collaborazione con Le Case del Sorriso di Cesvi. I programmi educativi sono studiati e costruiti sulla base delle specifiche esigenze locali per permettere azioni tangibili in linea con i bisogni e i valori del luogo. L’approccio è insieme internazionale e locale, basato sull’idea di rispettare e favorire ogni cultura.