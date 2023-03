Zegna lancia un nuovo configuratore con oltre 49 miliardi di combinazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Zegna investe nella tecnologia ampliando il progetto Zegna X, un ecosistema digitale e uno strumento di personalizzazione per i clienti. Il nuovo servizio amplia quello già offerto dalla piattaforma, che secondo quanto comunica il gruppo piemontese genera il 45% delle vendite full-price, fornendo consigli di stile anche tramite l’invio di immagini di prodotti via sms, e-mail, social media.

L’evoluzione di Zegna X punta a colmare il divario tra negozi fisici e canali digitali grazie a un nuovo configuratore in 3D, sviluppato in collaborazione con Shin Software, che consentirà ai clienti di “provare” diversi tagli, palette di colori, styling, misure e materiali, servizio che in una prima fase sarà offerto solo per la collezione Luxury Leisurewear. Il totale delle configurazioni possibili fra abiti e stili è di 49 miliardi, e dopo la scelta il cliente potrà riceverli, realizzati su misura, in tutto il mondo e in meno di quattro settimane.

«La tecnologia diventa un lusso quando riesce a semplificarti la vita - ha commentato Edoardo Zegna, Chief Marketing, Digital and Sustainability Officer di Zegna -. Per Zegna il mondo digitale è molto più di un canale di vendita: il nuovo ecosistema digitale Zegna X rappresenta già oggi circa il 45% delle nostre vendite retail nell'era post Covid. Dopo un programma pilota di due anni, Zegna X sta ridefinendo il concetto di personalizzazione e di styling grazie a un'esperienza del tutto digitale. L'aggiunta del nostro servizio made to measure, a questo innovativo configuratore 3D, è un'estensione diretta di Zegna X. Il made to measure rappresenta oggi circa il 10% dei ricavi del marchio e l'aggiunta delle funzionalità di Zegna X ne favorirà la crescita e lo sviluppo».

Zegna X avrà anche una presenza in store, con il primo maxi screen dedicato al configuratore 3D che sarà presentato in aprile durante il Salone del Mobile di Milano, all'interno del flagship store Zegna di Via Monte Napoleone, e che sarà seguito subito dopo dal lancio nei principali negozi del marchio nel mondo. Entro la fine dell'anno, inoltre, il configuratore sarà disponibile per i prodotti del mondo tailoring e, entro il 2024, i clienti potranno personalizzare qualsiasi look della collezione tramite zegna.com, utilizzando i propri dispositivi personali.