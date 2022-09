Oasi Cashmere di Zegna: la bellezza sostenibile che viene dalla natura ha radici antiche.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Inerpicandosi per le strade tortuose che da Biella portano alle Alpi, non si può non incontrare la bellezza dell'Oasi Zegna. Cento chilometri quadrati di natura intatta, lasciata in eredità alle generazioni future dal fondatore Gruppo Zegna.



Ora che la sostenibilità e l'attenzione all'ambiente sono di gran moda, è difficile non ricordare che già a partire dal 1910 qui si iniziò un'opera forestale monumentale, con il rimboschimento di una delle più belle vallate italiane, lasciata al libero godimento di cittadini e turisti che qui vengono per rigenerarsi e camminare nei molti sentieri che l'attraversano.



Divenuta Oasi Zegna nel 1993, il vasto territorio naturale occupa ora un'area pari a 30 volte Central Park di New York, tanto per avere un'idea delle maestose dimensioni del progetto.

Questa cura, attenzione, dedizione al futuro, tenacia e consapevolezza che la bellezza del pianeta va coltivata in ogni suo aspetto, sono stati di ispirazione per Oasi Cashmere, la linea Zegna che vuole rispecchiare questi valori e trasporli in un prodotto di eccellenza sostenibile.

Innanzitutto, con l'impegno di rendere tutti i filati necessari alla produzione interamente tracciabili e certificati entro il 2024. Questi vengono selezionati in tutto il mondo, da cui le fibre migliori giungono in Italia e qui sono lavorate, continuando l'impegno delle precedenti generazioni della famiglia.



Oasi Cashmere non ha compromessi: è un prodotto esclusivo, la cui qualità è ricercata senza cedere a facili scorciatoie. La bellezza nasce dunque dalla natura stessa: in completa armonia con questa la materia prima viene prodotta con il totale rispetto degli animali e dell'ambiente in cui essi vivono, nonché dei lavoratori coinvolti in ogni angolo del mondo.

Prosegue poi con un'attenzione particolare ad ogni dettaglio dell'intero processo, fino a che non giungono in Italia, luogo di eccellenza tessile per antonomasia, dove mani esperte utilizzeranno quelle lane per dare vita ai prodotti unici e irripetibili dell'Oasi Cashmere di Zegna.



L'energia che spinge Zegna alla ricerca della qualità deriva dunque dalla visione tracciata con chiarezza oltre 110 anni fa, promuovendo il capitale sociale, il territorio e tutte le relazioni che solo un'eccellenza locale ma con un forte spirito internazionale riesce a trasmettere. Le nuove idee nascono qui, a contatto con quella natura preservata, ricevuta in eredità con la consapevolezza di dovere, a propria volta, mantenerla intatta e tramandarne la bellezza alle prossime generazioni.







ZEGNA

La visione del fondatore ha inspirato e definito il percorso di Zegna, lungo la strada che Ermenegildo ha tracciato oltre 110 anni fa sulle Alpi piemontesi. La strada 232 che attraversa l'Oasi Zegna - un territorio naturale di 100 chilometri quadrati che circonda il Lanificio – diventa un elemento grafico distintivo e definisce insieme al logo Zegna la brand identity dove la storia viene espressa dal cognome del suo fondatore. Nato come produttore di tessuti, Zegna è leader globale del luxury menswear e parte del Gruppo Ermenegildo Zegna. Il Gruppo Zegna crea, produce e distribuisce abbigliamento maschile e accessori di lusso con il brand Zegna e abbigliamento donna, uomo e accessori con il brand Thom Browne in oltre 500 boutique, 295 delle quali gestite direttamente dal Gruppo (242 Zegna e 53 Thom Browne, dati 30 giugno 2022) in 80 Paesi del mondo, rimanendo sempre fedele alla propria storia con l'impegno e l'obiettivo di costruire un presente e un futuro migliori. Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo è Gildo Zegna, terza generazione della famiglia.