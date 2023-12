Zeis Excelsa, piano triennale per raddoppiare il fatturato e lanciare il marchio Cult, ma senza Made in Italy

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

È un ambizioso progetto di crescita e di espansione internazionale, con il raddoppio del fatturato e del brand di punta Cult in tre anni, quello firmato dal gruppo Zeis Excelsa, marchio storico del distretto calzaturiero fermano, con 75 anni di esperienza nel trasformare pelli, suole e tomaie in scarpe molto amate dai giovani, sneakers su tutte. Ma è anche un’amara lezione per il Made in Italy e per la manifattura europea: il piano di rilancio che la famiglia Pizzuti sta portando avanti dal 2018 - anno della domanda di concordato in bianco, omologato due anni dopo dal Tribunale - e che ha già permesso alla casa di Montegranaro di chiudere il 2022 con un +60% del fatturato e il 2023 con un +25% a 25 milioni di euro, sta funzionando perché è stata smantellata la produzione italiana e ridotta al minimo anche quella in Portogallo, dopo aver chiuso le fabbriche di proprietà in Est Europa.

L’esternalizzazione

La scommessa è su una filiera di fornitura tutta esternalizzata, principalmente in Cina e Turchia, con progettazione creativa, prototipazione e controllo qualità in mano al team concentrato nei nuovi uffici milanesi e una gestione efficientissima della logistica grazie a 10mila mq di magazzino nelle Marche (e un nuovo progetto B2B che permette riassortimenti per taglia gestiti in autonomia dai clienti del marchio Cult). Mentre sul mercato Zeis Excelsa si sta facendo notare attraverso l’apertura di negozi e la diversificazione nel total look, sul modello di Armani e Guess, a suon di accordi di licenza, gli ultimi con la Compagnia delle pelli, per borse e accessoristica, e con Asso per la moda bimbo.

Loading...

Gli obiettivi triennali

«Puntiamo a 30 milioni di euro di fatturato nel 2024 per arrivare a 50 milioni nel 2026, a chiusura del piano di ristrutturazione», anticipa il direttore generale Massimiliano Rossi. Una crescita trainata per il 50% dal marchio Cult, che vale già oggi la metà del business e passerà dagli attuali 15 milioni di euro a 30. «Abbiamo aperto 20 corner Cult negli ultimi due anni e altri dieci li apriremo nei prossimi sei mesi - precisa il dg -. Il 1° dicembre abbiamo inaugurato il primo monomarca dentro la stazione di Roma Termini e a breve sbarcheremo anche nelle stazioni di Napoli e Milano». Zone di grande viavai e di una clientela modaiola ma che non spende cifre folli per vestire, come gli artisti del talent show di X-Factor: la vincitrice Serafine, due giorni fa all’incoronazione, indossava delle Cult.

Lo sviluppo all’estero

La crescita non si limiterà ai confini domestici: l’obiettivo della famiglia Pizzuti, al timone dal 1948 e oggi alla terza generazione (un 20% del capitale è dal 2012 in mano a fondi di investimento, oggi Neuberger Berman) è portare il fatturato estero dal 20 al 50% in tre anni, a partire da Germania, Francia e Benelux, grazie ad accordi di distribuzione. Oggi Cult è già presente in Spagna, Grecia, Turchia e Paesi ex Urss, «ma anche in Russia si aprono prospettive interessanti, dopo che i brand americani hanno deciso di uscire dal mercato, si sono liberati spazi che possiamo occupare noi», fa notare il dg.

Il made in Italy

La risalita di Zeit Excelsa è dunque una storia controcorrente rispetto al pensiero dominante del reshoring e delle filiere corte. «Le nostre scarpe costano dai 120 ai 220 euro, non ci sono margini per produrle nel distretto e pure in Portogallo i costi sono lievitati del 30% in tre anni. Per non parlare della manodopera: far cucire una tomaia costava 2 euro prima del Covid, oggi 6 euro», precisa il dg del gruppo, che oltre a Cult possiede i marchi Docksteps, OXS, Sonora, Virtus Palestre, e nel 2011 era arrivato a sfiorare i 140 milioni di euro di fatturato con il brand Bikkembergs (venduto poi ai cinesi) con un centinaio di negozi. «Abbiamo ovviato ai problemi della delocalizzazione, ossia tempi lunghi tra invio delle materie prime e il ritorno del prodotto finito e il decadimento qualitativo, oltre ai costi di trasporto, lasciando tutti i rischi in capo ai produttori, sono una ventina quelli che producono per noi in giro per il mondo. Noi abbiamo 37 dipendenti diretti tra gli uffici di corso Porta Nuova a Milano e Montegranaro e una quarantina di persone nei negozi. Il nostro vantaggio è che possiamo anticipare e prevedere gli ordini – spiega Rossi – perché un marchio come Cult è fatto per il 50% di articoli continuativi e i riassortimenti sono altissimi. È facile fare previsioni in base al trend medio di ogni cliente e comunque le calzature non vendute si possono riproporre la stagione successiva».