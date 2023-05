Zelensky è atterrato a Roma: «Visita importante per avvicinarsi alla vittoria»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato all'aeroporto militare di Ciampino. .«Oggi a Roma. Incontro il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Papa Francesco. Una visita importante per avvicinarsi alla vittoria dell'Ucraina», così ha scritto su Twitter il presidente ucraino atteso sulla pista dello scalo romano dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. «L'Italia dà il benvenuto al Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia», la risposta su twitter di Tajani

La visita a oltre un anno dallo scoppio della guerra

L'Airbus A319 dell'Aeronautica Militare con a bordo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita in Italia per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa, è atterrato sulla pista dell'aeroporto di Ciampino. Ad accoglierlo, tra ingenti misure di sicurezza e con due carabinieri e due avieri schierati in alta uniforme ai piedi della scaletta, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l'ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk e l'ambasciatore di Italia a Kiev Pier Francesco Zazo. Il presidente ucraino inizia così la sua visita in una Roma blindata a più di un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina, il 24 febbraio dello scorso anno, dopo l'invasione russa del Paese.

Loading...

Tour serrato: dal Quirinale al Vaticano

Zelensky è salito a bordo di una vettura blindata con la quale, sotto nutrita scorta, ha lasciato lo scalo romano spostandosi verso il Quirinale, dove è previsto l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo la visita al Qurinale il leader ucraino è atteso a Palazzo Chigi per il faccia a faccia con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il pranzo ufficiale. Nel pomeriggio Zelensky si recherà in Vaticano per essere ricevuto da Papa Francesco e poi sarà ospite di Bruno Vespa, protagonista dell'edizione speciale di Porta a Porta.