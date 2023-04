Zelensky: «Oltre il 90% di Mariupol è distrutto». Prigozhin: «La Wagner cesserà presto di esistere»

11:13 Dombrovskis, «trovata soluzione su prodotti agricoli»



“Ieri abbiamo raggiunto un accordo con 5 Paesi confinanti e l’Ucraina, per come procedere su questa materia. Ci sono stati problemi in cinque Paesi al confine e gli agricoltori ucraini. Ieri abbiamo trovato una soluzione, per cui mettiamo salvaguardie straordinarie su quattro prodotti agricoli sensibili: grano, mais, colza e semi di girasole”. Lo dice il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, a margine dell’Ecofin informale nei pressi dell’aeroporto di Stoccolma. “Faremo indagini di salvaguardia su altri prodotti - continua - forniremo aiuti finanziari per 100 mln ai contadini di cinque Stati membri, lavoreremo a rafforzare i corridoi di transito per le esportazioni, in modo che in cambio questi 5 Paesi rimuoveranno le restrizioni. Significa che il transito verso altri Stati membri o Paesi extra Ue continuerà senza impedimenti. C’è voluto molto lavoro, perché la materia era sensibile sia per cinque Paesi che per l’Ucraina, ma alla fine abbiamo trovato una soluzione che tiene conto degli interessi dei cinque Paesi membri e dell’Ucraina”. Oggi, prosegue, “in cima all’agenda c’è il sostegno all’Ucraina: abbiamo un’assistenza macrofinanziaria di 18 mld di euro per quest’anno, questioni connesse alla ricostruzione, su come coordinare questo lavoro a livello internazionale, altri modi per sostenere l’Ucraina, come i corridoi solidali, possibili modi per esportare i prodotti agroalimentari ucraini verso Paesi terzi in una situazione di blocco del Mar Nero”.