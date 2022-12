Zelensky è a Washington. Usa invieranno missili Patriot all’Ucraina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il viaggio è iniziato in treno fino alla Polonia, da qui un volo nella notte per Washington scortato da un jet militare americano, riferisce una fonte dell’amministrazione Biden a Cnn. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lascia per la prima volta dall’inizio della guerra il suo Paese, diretto negli Stati Uniti. Dove è atterrato verso le 17,15 ora italiana nella base militare di Joint base Andrew non lontano da Washington, riferisce la Cbs. Oggi vedrà Biden, andrà al Congresso e farà un conferenza stampa da Washington. Il tutto per suggellare un’alleanza con gli americani che ultimamente era stata messa in dubbio.

Dubbi che ora dovrebbero essere fugati. Gli Stati Uniti hanno annunciato l’approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, del valore di 1,85 miliardi di dollari, che comprenderà anche l’invio dei primi missili Patriot. Lo ha dichiarato il Segretario di Stato americano Antony Blinken precisando che l’ulteriore assistenza include 850 milioni di dollari per la sicurezza e un miliardo di dollari di capacità di difesa aerea e attacchi di precisione.



Volo top secret

Sono gli stessi Stati Uniti a garantire la sicurezza della storica visita, sia all’andata che al ritorno, ha precisato il il portavoce del consiglio di Sicurezza della Casa Bianca, John Kirby. La visita a sorpresa del presidente Zelensky negli Usa, il primo viaggio all’estero dall’inizio dell’invasione russa, inizierà nel pomeriggio, alle 14, allo Studio Ovale dove avrà un colloquio con il presidente americano Joe Biden. Dopo l’incontro, è prevista alle 16,30 la conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca per l’annuncio di un nuovo pacchetto di aiuti militari Usa a Kiev di quasi due miliardi di dollari che includono per la prima volta i missili Patriot. Poi Zelensky si trasferirà a Capitol Hill, in prima serata, per parlare al Congresso alle 19,30.

Biden - riporta la Cnn - ha discusso per la prima volta della prospettiva di una visita di Zelensky a Washington durante una telefonata con il leader ucraino l’11 dicembre, ha detto un funzionario dell’amministrazione. Una settimana fa è stato esteso un invito formale che Zelensky ha accettato, avviando consultazioni congiunte sui parametri di sicurezza del viaggio che si presentava rischioso e altamente riservato. La decisione definitiva è stata presa domenica.

Un viaggio per saldare un’alleanza

La visita del presidente Zelensky a Washington, definito di “estrema rilevanza”, smentisce chi sosteneva che i rapporti fra l’Ucraina e gli Stati Uniti si stessero “raffreddando”: lo ha dichiarato il principale consigliere di Zelensky, Mikhailo Podolyak, citato da vari media fra cui il Guardian. Il viaggio in Usa del leader ucraino, ha aggiunto Podolyak, sarà un’occasione per «spiegare al nostro intelocutore americano la reale situazione in Ucraina, di quali armi gli ucraini abbiano bisogno per combattere i russi e perché». Gli Usa, ha concluso, «appoggiano inequivocabilmente l’Ucraina».