Ucraina, Ue verso nuove sanzioni a Mosca. Macron: al lavoro su import di gas e petrolio

«È difficile dire come, dopo tutto quello che è stato fatto, possiamo avere qualsiasi tipo di negoziato con la Russia. Questo è a livello personale. Ma come presidente, devo farlo. Ogni guerra deve finire». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Cbs, commentando il massacro di Bucha e le atrocità commesse dall’esercito russo in Ucraina. Una vicenda che sta avendo reazioni a catena da parte dei leader dell’Occidente e potrebbe presto portare a un inasprimento delle sanzione dell’Unione europea contro Mosca.

L’Ue verso nuove sanzioni

L’alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell «condanna con la massima fermezza le atrocità commesse dalla Russi, continuerà a sostenere fermamente l’Ucraina e avanzerà con urgenza nell’elaborazione di ulteriori sanzioni contro la Russia». Per il presidente francese Emmanuel Macron servono nuove sanzioni, «misure molto chiare su petrolio e carbone». Se ne dovrebbe parlare alla riunione Ecofin di martedì 5 aprile e a quella degli ambasciatori Ue del 6 aprile. Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha chiesto un’indagine internazionale su quello che ha definito un «genocidio» compiuto dalle truppe russe. «Stiamo proponendo una commissione internazionale per indagare su questo crimine di genocidio», vicino a Kiev.

Kirill: «La Russia ama la pace ma deve difendersi»

Per nulla incoraggianti le parole che arrivano dal Patriarca russo Kirill che torna a difendere la guerra. In una celebrazione con le forze armate, ha detto: «Siamo un Paese che ama la pace» e «non abbiamo alcun desiderio di guerra. Ma amiamo la nostra Patria e saremo pronti a difenderla nel modo in cui solo i russi possono difendere il loro Paese». Per il Patriarca di Mosca, «la maggior parte dei Paesi del mondo è ora sotto l’influenza colossale di una forza che oggi, purtroppo, si oppone alla forza del nostro popolo. Allora dobbiamo essere anche molto forti. Quando dico “noi”, intendo le forze armate ma non solo. Tutto il nostro popolo oggi deve svegliarsi».

Corridoi umanitari da Mariupol e Zaporizhia

Anche per questa giornata sono previsti corridoi umanitari da Mariupol a Zaporizhia in auto, cioè privatamente, così come da alcune città della regione di Lugansk. Lo ha reso noto il Capo del Ministero della Reintegrazione Iryna Vereshchuk su Telegram. Intanto «15 autobus per l’evacuazione della nostra gente sono già partiti da Zaporizhia per Mariupol. La delegazione della Croce rossa prevede di proseguire per Mariupol da Mangush con sette autobus». Le autorità continuano a evacuare le persone dalle città di Severodonetsk, Popasna, Lysychansk, Rubizhne e dal Regione della Bassa Luhansk. L’Onu intanto fa sapere che si registrano 1.417 i civili uccisi, di cui 59 bambini. Per il difensore civico ucraina, Lyudmilla Denisova, i bimbi morti sono 161, 264 i feriti.

Le immagini shock da Bucha

Le immagini del massacro di civili a Bucha scioccano l’Occidente e rilanciano l’ipotesi di nuove più incisive sanzioni contro la Russia. Il presidente Zelensky, che tra l’altro è intervenuto alla cerimonia dei Grammy, definisce le forze russe «assassini, torturatori e stupratori». Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov attacca: video «ordinati» dagli Stati Uniti nell’ambito di un complotto per incolpare la Russia. Il premier italiano Mario Draghi afferma che «la Russia dovrà render conto di quanto accaduto». L’Onu parla di possibili crimini di guerra. Papa Francesco conferma la sua disponibilità ad andare a Kiev se questo potrà servire. Mosca, intanto, starebbe mobilitando altri 60mila soldati, secondo l’esercito ucraino. E rivendica la distruzione di 392 droni, 211 lanciatori multipli di missili e 1.936 carri armati e altri veicoli armati dall’inizio dell’invasione.