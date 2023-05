Zelensky a Roma nel weekend, vedrà Mattarella, il Papa e la premier Meloni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mancano i dettagli su orari e spostamenti, per evidenti ragioni di sicurezza, ma la visita a Roma del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in programma domani, sabato 13 maggio, nell'ambito di un tour europeo che lo porterà nel fine settimana anche a Berlino, si preannuncia un vero e proprio tour de force. L'agenda del leader di Kiev prevede tre appuntamenti nel corso del finesettimana, con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il Pontefice, Papa Francesco, in Vaticano e, forse domenica, con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Ospite a “Porta a porta”

Di certo, alla vigilia c’è solo la presenza fisica dello stesso Zelensky allo speciale di “Porta a Porta” che andrà in onda in diretta alle 18.30 da una location esterna che sarà resa nota solo nelle ore immediatamente precedenti, sempre per motivi di sicurezza. Accanto al conduttore Bruno Vespa ci saranno i direttori del Tg1 Monica Maggioni, del Tg7 Enrico Mentana, di SkyTg24 Giuseppe De Bellis, il conduttore Mediaset Nicola Porro e, per i quotidiani, i direttori di Repubblica Maurizio Molinari, e del Sole 24Ore Fabio Tamburini e l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli.

Forse domenica il faccia a faccia con Meloni

La concomitanza con la L'arrivo di Zelensky nella capitale italiana per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa, dopo aver già visitato nei mesi scorsi Washington, Londra, Parigi, Bruxelles e negli ultimi giorni Helsinki e L’Aia, segue all'avvio della “missione di pace” tra Kiev e Mosca annunciata da Papa Francesco ma dai contorni ancora “riservati”.

L'arrivo di Zelensky non è stato ufficialmente confermato dal governo italiano: per motivi di sicurezza il presidente ucraino si muove fuori dai confini del suo Paese sempre nella massima riservatezza. Secondo fonti parlamentari potrebbe incontrare Meloni domenica, dopo averla ricevuta lo scorso febbraio a Kiev alla vigilia del primo anniversario dell'invasione russa. Tra i due leader è emersa subito una certa sintonia, sebbene Zelensky abbia dimostrato di non avere peli sulla lingua nel criticare un alleato del governo Meloni, Silvio Berlusconi, per i suoi legami mai veramente recisi con Vladimir Putin.

Gli sforzi diplomatici del Papa

Nei giorni scorsi fonti vaticane hanno invece fatto sapere che “è possibile che il Papa incontri il presidente ucraino”, senza precisare il luogo né l’orario. Il Pontefice è stato più volte invitato a recarsi a Kiev, ma lui stesso ha sempre posto la condizione di poter andare anche a Mosca, senza tuttavia ottenere risposta dal Cremlino. Il lavoro diplomatico va comunque “avanti”, ha annunciato il 10 maggio scorso il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, parlando di “contatti” e di novità “a livello riservato”. Nemmeno la Germania ha confermato ufficialmente la visita a Berlino dove, secondo indiscrezioni fatte trapelare da un tabloid la settimana scorsa, Zelensky incontrerà il cancelliere Olaf Scholz e il presidente Frank-Walter Steinmeier sabato 13 maggio.