Ft: Xi avverte Putin sull’uso di armi nucleari in Ucraina

9:13 Russia: Gb, comandanti Surovikin e Yevkurov spariti dopo rivolta Wagner

“Il generale Sergei Surovikin, comandante in capo delle forze aerospaziali russe e vice comandante delle forze russe in Ucraina, non è stato più visto in pubblico dopo l’ammutinamento del gruppo Wagner del 23-24 giugno 2023. Nel frattempo, il vice ministro della Difesa, colonnello generale Yunus-bek Yevkurov, è stato un assente notevole in un’apparizione televisiva della leadership del ministero della Difesa il 3 luglio 2023”. È quanto fa notare il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano. “La notizia dell’arresto di Surovikin non può essere confermata, ma è probabile che le autorità siano sospettose del suo lungo legame con Wagner, risalente al suo servizio in Siria dal 2017”, precisa Londra, “allo stesso modo, Yevkurov è stato filmato mentre parlava con il proprietario di Wagner Yevgeny Prigozhin durante l’acquisizione incontrastata di Rostov-on-Don da parte del gruppo”. “I sospetti che potrebbero ricadere sugli alti ufficiali in servizio evidenziano come l’insurrezione di Prigozhin abbia aggravato le linee di frattura esistenti all’interno della comunità della sicurezza nazionale russa”, conclude il ministero britannico.