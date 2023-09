Forum Ambrosetti. Roubini: «Per i mercati correzione del 10% non improbabile»

13:04 Eolico galleggiante grande opportunità, può creare 1,3 mln di occupati

L’Italia non deve lasciarsi sfuggire l’occasione di investire sull’eolico galleggiante perché può aiutare il paese a raggiungere l’indipendenza energetica e può portare alla creazione di 1,3 milioni di posti di lavoro e a generare 255,6 miliardi di euro, secondo paese nella Ue dietro alla Germania. È quanto è emerso durante la conferenza stampa di presentazione a Cernobbio della Floating Offshore Wind Community, progetto creato da The European House -Ambrosetti in collaborazione con i Partner Renantis, Blue Float Energy, Fincantieri e Acciaierie d’Italia. «La decarbonizzazione dell'Italia e dell'Europa deve fare leva sul principio fondamentale della neutralità tecnologica: è necessario sfruttare il contributo sinergico e complementare di tutte le tecnologie disponibili - ha commentato Valerio De Molli, Managing Partner & Ceo di The European House - Ambrosetti -. In questo processo, l'eolico offshore galleggiante può essere la chiave per accelerare la transizione verde, grazie al potenziale energetico e ai limitati impatti ambientali e sociali, nonché alle ricadute positive sulla filiera industriale italiana». «L'eolico marino galleggiante è un'ottima opportunità per potenziare le infrastrutture del nostro Paese e per creare crescita ed opportunità d'investimento per le diverse anime dell'industria - ha detto Toni Volpe, ceo di Renantis -. Con un comune obiettivo, la transizione ed una minore dipendenza energetica dell'Italia, che si abbina, in modo complementare, a un altro obiettivo fondamentale per la crescita del nostro Paese: la creazione di posti di lavoro».

«Gli ostacoli allo sviluppo di eolico marino galleggiante, in Italia, sono ancora molti. C'è bisogno di certezze sull'individuazione di spazio adatto nei mari di Sicilia, Calabria, Sardegna e Puglia. Gli operatori che qui hanno già iniziato a investire hanno bisogno di una risposta chiara che dia regole più certe allo sviluppo della tecnologia in queste aree». «Per lo sviluppo di eolico marino galleggiante - ha aggiunto - il nodo del processo autorizzativo è centrale. Il decreto legislativo 387 del 2003 non è ancora stato aggiornato e le linee guida, tanto auspicate, non sono ancora state adottate. Se si vuole accelerare nello sviluppo delle infrastrutture energetiche, il Paese non può più attendere».

«L’eolico offshore è diventato uno dei principali motori della decarbonizzazione e oggi è la tecnologia rinnovabile in più rapida crescita a livello mondiale - ha aggiunto Carlos Martin Rivals, ceo di BlueFloat Energy -. Nonostante progetti si sono finora concentrati in regioni con acque poco profonde come quelle del Mare del Nord, la maturità delle tecnologie eoliche galleggianti sta consentendo di espandere il potenziale dell’eolico offshore in aree geografiche precedentemente non sfruttate». «Molti Paesi, in particolare nella regione del Mediterraneo, stanno sfruttando il potenziale dell’eolico offshore galleggiante per raggiungere i propri obiettivi di decarbonizzazione e garantire la sicurezza energetica nell’attuale contesto geopolitico. L’Italia ha un’opportunità unica di assumere un ruolo guida nella diffusione di questa tecnologia all’avanguardia, ma deve agire rapidamente per creare un quadro politico favorevole».