Zelensky presente a sorpresa a Hiroshima

A Hiroshima il G7 sta per iniziare quando in sala stampa inizia a rimbalzare una notizia, rilanciata dai media internazionali e poi da quelli giapponesi: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà in presenza al summit. Ieri l’ipotesi era stata ventilata e poi smentita ufficialmente dalla Presidenza nipponica: Zelensky avrebbe dovuto collegarsi in videoconferenza domenica. Il presidente ucraino potrebbe così incontrare anche i leader di India e Brasile, Narendra Modi e Inacio Lula da Silva, finora non esplicitamente ostili nei confronti della Russia. Le fonti del governo giapponese, all’inizio molto caute, alla fine hanno confermato la presenza di Zelensky per domenica.

La cerimonia inaugurale

Stamattina i leader, prima dell’inizio ufficiale dei lavori si sono incontrati per una cerimonia di benvenuto nel Memorial Park, accolti dal Primo Ministro del Giappone, Fumio Kishida. «Riunire i 7 Grandi sul luogo dell’esplosione del primo ordigno nucleare in un conflitto – spiegano fonti diplomatiche - è un evento dal grande valore simbolico, soprattutto alla luce delle minacce del ricorso all’arma atomica più volte esternate dalla Russia negli ultimi mesi». I sette leader hanno visitato il Museo della Pace, è seguita la firma congiunta del Libro d’Onore del Museo con un messaggio di ciascun leader che sarà poi scolpito su una stele in pietra collocata nei pressi del monumento commemorativo. Successivamente è stata deposta una corona di alloro al Cenotafio delle vittime della bomba atomica. Al termine c’è stata la Cerimonia della piantumazione di un albero.

Coordinamento dei leader europei

Si è poi svolto, a margine dei lavori del G7, un incontro di coordinamento europeo. Hanno partecipato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Coordinamento europeo sull’Ucraina, questioni industriali, difesa degli interessi comuni della Ue e transizione energetica: sono stati questi i temi al centro della riunione. Poco dopo le 13,30 (le 6,30 in Italia) sono iniziati i lavori del G7 con il pranzo di lavoro dei Capi di Stato e di Governo. Il focus è sulla cooperazione e l’economia globale

Botta e risposta tra Trudeau e Meloni sui diritti Lgbt

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un bilaterale a margine dei lavori del G7 con il premier canadese Justin Trudeau. All'inizio Trudeau, secondo quanto hanno riferito i media canadesi, si è detto “preoccupato” da alcune posizioni «che l’Italia sta assumendo in merito di diritti Lgbtq. Ma non vedo l’ora di parlarne con te». In una nota del governo canadese viene spiegato che i due leader hanno «scambiato opinioni sull’importanza di proteggere e difendere i diritti umani, compresi i diritti delle persone ‘2SLGBTQI+». Il primo ministro Meloni ha risposto che «il suo governo sta seguendo le decisioni dei tribunali e non si sta discostando dalle precedenti amministrazioni». Nell'incontro si è parlato anche di Ucraina e Cina.