Zelensky, viaggio lampo alla Casa Bianca e al Congresso

Volodymyr Zelensky ha in programma di effettuare oggi, a sorpresa, un rischiosissimo viaggio-lampo a Washington, per incontrare il Presidente Joe Biden alla Casa Bianca e intervenire davanti al Congresso americano.

Per il leader ucraino è in gioco la prima visita fuori dal Paese da quando la Russia ha fatto scattare l'invasione. A rivelare i preparativi per la missione sono stati funzionari anonimi ai media americani, tra i quali il New York Times, nel corso della notte americana. Incognite sono rimaste presenti fino all'ultimo minuto, in un clima privo di conferme ufficiali. Il viaggio potrebbe ancora slittare se le condizioni vengono ritenute troppo difficili.

Stando a quanto emerso, però, se tutto procederà come previsto Zelensky e Biden dovrebbero comparire per un annuncio congiunto alla White House, che includa il costante impegno alleato a fianco dell'Ucraina contro l’aggressione di Mosca e probabilmente nuovi aiuti militari a vantaggio di Kiev mentre cresce l’allarme, oltre che per i costanti bombardamenti, per ulteriori, future offensive del Cremlino. Washington sta considerando anche l’invio di sofisticate batterie di missili difensivi Patriot.

In seguito Zelensky ha in programma di recarsi al Congresso, per un discorso in prima serata statunitense. I dettagli sono stati tenuti finora segreti per ragioni di sicurezza. Zelensky dovrebbe anche consegnare a Biden una bandiera ucraina, da lui ricevuta dai soldati durante un recente sopralluogo al fronte.

Tra i segnali di un imminente, importante appuntamento a Capitol Hill, lo Speaker della Camera, Nancy Pelosi, aveva lasciato trapelare nelle ultime ore che al Congresso erano in corso preparativi straordinari alla vigilia della pausa di fine anno. “Stiamo finendo una sessione molto speciale del Congresso. Siate per favore presenti mercoledì sera per un focus davvero speciale sulla democrazia”, aveva indicato Pelosi in un messaggio rivolto ai parlamentari.