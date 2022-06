Zelig, quella risata che ci spiega l’Italia e pure un po’ l’economia

L'economia vista da Zelig

Su quella ribalta passano tante “visioni” dell'economia: «Se ci pensate – continua Bozzo – sono un saggio di economia i monologhi di Enrico Bertolino e i pezzi di Raul Cremona, sono economia i racconti cinici di vita vissuta di Maurizio Milani che, agli inizi, rischiava di essere frainteso dal pubblico meno intelligente che lo prendeva alla lettera». C'è poco da fare: «Certi comici sono così profondi che avrebbero bisogno del bugiardino».Tra le creature di Zelig spicca, per «attinenza economica», Diego Parassole con le gag del meccanico Pistolazzi che si lamenta del caro prezzi, «tra l'altro attualissimo. Per non dire dei monologhi di Giuseppe Giacobazzi sulle sue avventure al supermercato». Qualcuno, là fuori, al ruolo economico e finanziario del comico ci crede particolarmente: «Prendiamo il caso di Antonio Ornano che interpreta il grande motivatore, l'esperto in tecniche di vendita e comunicazione che rende le persone consapevoli delle loro potenzialità. La comicità è ricerca, dietro la comicità c'è cultura e questo è un aspetto che spesso tendiamo a trascurare».

L'economia vissuta dai comici

Abbiamo parlato dell'economia vista dai comici, ma com'è in questo particolare momento storico l'economia “vissuta” dai comici? «È sicuramente un momento più complicato rispetto a qualche anno fa», risponde Bozzo. «Fino a tutti gli anni Novanta c'era anche una fiorente attività editoriale legata ai comici. Si partì con le riviste, come Cuore, Tango, Comix, poi arrivarono i libri che finivano puntualmente in testa alle classifiche dei più venduti». Come non citare il caso editoriale di Anche le formiche nel loro piccolo..., curato da Gino e Michele, ma anche titoli come Quella vacca di Nonna Papera, raccolta dei monologhi di Claudio Bisio, protagonista da sempre a casa Zelig. «Quella stagione è passata, intorno al settore hanno cominciato a girare meno soldi e, come se non bastasse, ci si è messa la pandemia che per due anni o quasi ha chiuso i teatri. Fortuna che ora siamo veramente ripartiti». Le vie che portano alla ribalta oggi possono però essere molto diverse: basti pensare alle gag che affollano YouTube e i social, «alcune cose sono carine, altre funzionano meno», sottolinea Bozzo. «Ma tutto ciò che fa ridere o vorrebbe far ridere ci interessa: ecco perché in autunno lanceremo uno speciale Laboratorio Senza Rete rivolto ai comici del web che, in alcuni casi, non hanno neanche mai visto un pubblico in carne e ossa».

Fu proprio a uno di questi laboratori che, all'inizio degli anni Duemila, in quel di Bari i talent scout di Zelig intercettarono un ragazzo che non passava inosservato. «Ci piaceva tantissimo», ricorda Bozzo. «Gli proponemmo di salire a Milano per farsi vedere. Rispose: come faccio? Qui c'ho tutto un giro di matrimoni… Faceva il prezioso. Noi insistemmo: alla fine si arrese, venne come nostro ospite a Zelig. Salì su quel palco e, da allora, non ne è più sceso». Si chiamava Luca Pasquale Medici, in arte Checco Zalone. «Abbiamo lanciato tanti comici», ricorda Bozzo, «lanciammo anche lui. Che, più che un comico, è un genio».