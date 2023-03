Zero emissioni nelle consegne extraurbane

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Q B».L’abbreviazione di quanto basta, spesso presente nelle ricette mediche o in quelle di cucina, è la sintesi perfetta per la Renault Kangoo E-Tech Electric dedicata al trasporto passeggeri. Perché la versione a zero emissioni della multispazio della doppia losanga, capace di vendere in 25 anni 4,4 milioni di unità in oltre 50 paesi, non punta al record di autonomia del segmento ma ad offrire quello che serve al suo utilizzatore medio. Se in Francia un’importante quota di vendite sarà legata all’utilizzo da parte di forze statali come Gendarmeria o vigili del fuoco, in Italia diventerà il mezzo ideale per chi dovrà unire consegne giornaliere e al tempo stesso poter caricare fino a cinque persone. Tornando al concetto di “Quanto Basta”, la Kangoo elettrica mette sul piatto un’autonomia di 285 chilometri garantita da un pacco batterie da 45 kWh in grado di alimentare un motore sincrono da 90 kW (122 cavalli) abbinato ad un cambio automatico a rapporto singolo.

Provata su un percorso di circa un centinaio di chilometri dal centro di Milano alla campagna pavese, la Kangoo full electric si fa subito apprezzare per l’immenso spazio a bordo – con una capacità di carico da 850 a 2500 litri – e per soluzioni come i tre sedili singoli in seconda fila o le due porte posteriori scorrevoli. Nonostante la derivazione commerciale, la multispazio transalpina mostra finiture automobilistiche e una lista di dotazioni (di serie o in opzione), capace di renderla un’alternativa interessante al “solito” suv di segmento C.

Durante la marcia testiamo la modalità di guida Eco, in grado di aumentare l’autonomia al prezzo di una riduzione di potenza pari a 56 kW e a fronte di una velocità massima di 110 km/h contro i 135 standard. Anche i 3 livelli di frenata rigenerativa influiscono sulla percorrenza disponibile, con il livello Brake B3 in grado di assicurare la funzione “one pedal” alla Kangoo.

A bordo non manca il grande schermo da 10 pollici (in opzione) da cui visualizzare e gestire tutte le informazioni e comandare il sistema di infotainment Renault Easy Link. Tramite l’app MyRenault si possono impostare da remoto diversi parametri come l’inizio della ricarica o il pre-condizionamento. Per quanto riguarda la ricarica, il caricatore di bordo accetta rifornimenti in corrente alternata fino a 22 kW e in continua fino a 80.

Completa la dotazione di serie, che parte dall’allestimento Equilibre (pensato per rispondere alle esigenze delle flotte) con cerchi in lega da 16 pollici, gruppi ottici a Led, climatizzatore con pompa di calore, configurazione interna con cinque sedili singoli e scorrevoli rivestiti in tessuto, i vetri posteriori oscurati, sensore luci e pioggia, pacchetto base di Adas e impianto audio R&Go. La versione Techno aggiunge i sensori di parcheggio, telecamera posteriore, barre sul tetto, volante in pelle, sedili anteriori riscaldabili e regolabili in altezza, infotainment Easy Link con schermo da 8, vetri posteriori elettrici e i tavolini pieghevoli posteriori.