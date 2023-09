Zero emissioni per il baby suv Fiat 600e

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sorella ma no non gemella e con un stile proprio, originale e dai forti richiami alla grande storia delle auto italiane. Fiat 600 è così: non è un’ modello-fotocopia, ma una vettura che sfrutta le sinergie del gruppo e la storica fabbrica (ex Fiat) di Tychy in Oolonia, nota per essere la culla di auto come la 500 del 2007 e che ora ospita la Jeep Avenger, tra l’altro premiata lo scorso come Auto dell’anno. e a Tychy si attende anche l’avvio della produzione della terza sorella italo-polacca: la B Suv Alfa Romeo che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe chiamarsi Milano, Si tratta di etture basate sull’aggiornamento della nota piattaforma Cmp Multi Energy che ha dato vita a modelli termici ed elettrici com Peugeot 208/2008, Citroèn C3 e opel Corsa Corsa (questi ultimi in fase di upgrade). La medesima piattaforma CMp2 sarà usata per la futura Lancia Yplson che sarà costruita a Saragozza.

Ma torniamo alla Fiat 600, anzi alla versione 600e full electric che abbiamo provato in anteprima. Costituisce il nucleo primario dell’offerta di un modello che sancisce con una lunghezza di 4,17 metri, il ritorno di Fiat nel segmento B, anzi nel segmento B Suv nel quale idealmente rimpiazza la 500X. In alcuni mercati come l’Italia è offerta una variante ibrida da 100 cv con un motore elettrico da 48 V che aiuta un 1.2 tre cilindri Pure Tech.

Il nuovo modello del marchio italiano di Stellantis, le cui linee esterne iìchiamano gli stilemi della Nuova 500 Elettrica che, negli interni di miscela con il minimalismo tecnico di Jeep Avenger. A bordo non abitano le finitura premium, anzi. Qui siamo sullo spartano: plancia e pannelli porta sono in plastica rigida, ma lo stile è gradevole e pratico e l’ergonomia è ineccepibile. Fiat 600e è un’auto semplice e immediata nell’uso (super comodi i pulsanti della trasmissione, uguali a Jeep Avenger) e lo spazio nel pozzetto della console. Il cluster strumenti sffrutta uno schermo da 7 “mentre infotainment, derivato da 500 elettrica ed Avenger, vanta un display da 10.25 polici, con sistema operativo Android, ma con le discutibili mappe di TomTom anziché quelle native di Google. Il sistema si integra con Apple CarPlay e Android Auto.

Il powertrain, a trazione anteriore, con network a 400 Volt, della 600e vanta un motore elettrico da 156 cavalli, alimentato da una batteria da 54 kWh. L’autonomia dichiarata è di circa 400 km con una batteria da 54 kWh e consumi di 15 kWh/100 km. Dati, che nel nostro breve primo contatto in anteprima sono apparsi abbastanza realistici visto che abbiamo riscontrato in un percorso intorno a Torino circa 20 kWh/100 km senza curarci dell’efficienza e del risparmio energetico.

La batteria si ricarica da 0 all’80% in mezz’ora in DC a 100 kW e completamente in meno di sei ore in AC a 11 kW.