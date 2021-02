Zero km di nuove linee metro inaugurati negli ultimi 2 anni: il trasporto ferroviario ai tempi del Covid

A marzo riduzione del 30% dei treni in circolazione

Poi è arrivata l’emergenza sanitaria del Covid. E il copione è cambiato. Dall'8 marzo, sottolinea l’indagine, le possibilità di spostamento sul trasporto pubblico si sono drasticamente ridotte, con regole che sono andate mutando seguendo l'andamento dei contagi. Il servizio regionale e quello Intercity, come l'alta velocità, non hanno mai smesso di funzionare ma con limitazioni al riempimento massimo dei treni del 50%. La riduzione del numero dei treni in circolazione è stata rilevante a marzo, con un meno 30%, ma ha poi ripreso standard vicini alla normalità con la revisione degli orari e dell'offerta, per andare incontro alla maggiore concentrazione nelle ore di punta, ma le possibilità di spostamento si sono ridotte per garantire il distanziamento e, dopo un'estate in cui si è tornati a circolare in treno, il rialzo dei contagi da settembre non ha consentito di tornare a condizioni di normalità.

Pendolari sulle linee ferroviarie regionali

Sulle linee ferroviarie regionali e sugli Intercity, dunque, hanno continuato a girare i treni e ad essere frequentati dai tanti pendolari che ogni giorno lavorano in attività economiche, ospedali e servizi che non possono passare allo smart working. Su alcune linee gestite da Trenitalia l'arrivo di nuovi treni ha portato anche a risultati in crescita relativa rispetto all'andamento dei passeggeri, ad esempio con i treni Rock sulla linea storica Roma-Napoli.

Le linee peggiori: Cumana, Circumflegrea e Circumvesuviana

Sulle linee peggiori d'Italia - mette ancora in evidenza l’indagine di Legambiente - «la situazione è stata quanto mai difficile, di sovraffollamento e disagio per i pendolari. Sulle linee Cumana, Circumflegrea e Circumvesuviana di Napoli non è di certo migliorata quest'anno, malgrado la riduzione dei passeggeri. Su queste linee la situazione era già drammatica per treni vecchi, stazioni in condizioni di degrado e il taglio dei treni avvenuto in questi anni (-10,9%). rispetto al 2010). Fortissime sono state le proteste quando, tra novembre e dicembre 2020, l'Ente Autonomo Volturno ha effettuato una riduzione del servizio ferroviario prevedendo uno stop dalle 11alle 15 e dopo le 20. Un taglio di sei ore sul servizio giornaliero, che è stato sospeso anche per tutta la giornata durante le domeniche dello stesso periodo. Una riduzione drastica delle possibilità di spostamento in treno che ha creato disagi e proteste.

Roma Nord

Ma la soppressione delle corse è un fenomeno che continua a riguardare anche la ferrovia Roma Nord, dove la situazione già prima della pandemia era già difficile, con treni vecchi e lenti, in ritardo. I disagi sono continuati anche con il Covid, come denunciato dal Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord. Nel 2020 sono stati oltre 5.000 i treni soppressi, con punte di 100 corse saltate in un giorno (considerando le 190 totali tra urbane e extraurbane), e circa 600 in una settimana.

Roma Porta S.Paolo-Lido di Ostia

Un’alltra tratta che, stando all’indagine di Legambiente, continua a vivere situazioni di disagio è la ferrovia Roma Porta S.Paolo-Lido di Ostia, che ha perso il 45% dei passeggeri dal 2014. Il Comitato Pendolari della Roma-Lido ha denunciato quotidianamente modifiche dei servizi e soppressioni delle corse anche nei mesi della pandemia, per carenza di materiale rotabile con conseguenti attese in banchina superiori ai 15 minuti; ma anche la situazione disastrosa di ascensori e scale mobili nelle stazioni. In estate,gli utenti hanno protestato per i vagoni del tutto privi del distanziamento sociale, sedute alternate non rispettate e nessun controllo nelle stazioni, né tantomeno sui convogli, da parte del gestore. Il rapporto Pendolaria 2021 segnala infine la difficile situazione della Lombardia, a seguito della sostituzione di 139 corse con autobus, su alcune linee.