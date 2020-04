Zero morti negli ultimi 7 giorni, il Vietnam virtuoso ha riaperto Nonostante i 1400 chilometri di confine con la Cina il governo di Hanoi ha attuato misure tempestive ed efficaci contro la diffusione del Covid -19 di Roberto Da Rin

(EPA)

2' di lettura



E' il Vietnam il punto di “luce verde” nella mappa rossa del Covid-19.

L'atlante mondiale è costellato di lockdown, nuove emergenze o stalli, mentre il Paese asiatico, negli ultimi 7 giorni, non ha registrato neppure un morto e ora il ritorno alla normalità è in atto. Lo sciame di scooter che ogni mattina percorre le strade di Hanoi e Ho Chi Min è ripartito oggi, pur con qualche precauzione e distinguo.



Le condizioni geografiche e demografiche avrebbero delineato un quadro di particolare criticità per il Vietnam, con i suoi 95 milioni di abitanti, più di 1400 chilometri di confine terrestre con la Cina e rapporti commerciali intensi.



Eppure la strategia del governo di Hanoi ha funzionato bene: in primis un tempestivo blocco dei voli con la Cina, in secundis un ampia campagna di informazione, capace di raggiungere milioni di utenti di cellulari che hanno ricevuto video e aggiornamenti continui. Poi il lockdown per tutte le cittadine con più di 10mila abitanti, geograficamente situati nelle vicinanze di Hanoi. Controlli sistematici e tracciamento di chi arrivava dall'estero . Ancora oggi, tre regioni, dove vivono 450mila persone, sono ancora in lockdown in quanto “a rischio”. Infine, i test. Il governo, in poco tempo, ha prodotto e certificato tamponi e kit sierologici che costano 25 dollari e garantiscono – secondo le autorità sanitarie – risultati importanti in 90 minuti.



A fine gennaio, quando la maggior parte dei cittadini celebrava il Capodanno Vietnamita, il primo ministro Nguyen Xuan Phuc, convocava i ministri e approntava un vero piano di guerra al Coronavirus.

L'Organizzazione mondiale della Sanità ha elogiato il Vietnam per i risultati raggiunti anche se, va ricordato, il governo comunista si è avvalso di prerogative non facilmente attuabili nei Paesi occidentali. Per esempio l'arresto di chi ha dichiarato informazioni false in merito ai propri spostamenti.