Zero Motorcycles, ad Eicma con edizioni speciali e la SR 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Protagonista assoluta del palcoscenico milanese la nuova Zero SR 2022 evoluzione della Zero SR/S custom lanciata nel 2020.

Spazio anche alla DSR Black Forest Edition, già protagonista nel 2019, quando si è svolto il progetto AfricaX: un'avventura di 15.000 chilometri durante sei mesi in cui Thomas Jakel e Dulcie Mativo hanno percorso il continente africano. In mostra anche la streetfighter elettrica Zero SR/F, il modello utilizzato da Zero Motorcycles nella Pikes Peak International Hill Climb del 2019.

Loading...

I nuovi modelli SR/F, SR/S e SR 2022 avranno il sistema operativo Cypher III+, che offre la possibilità di personalizzare le prestazioni di queste moto come mai prima d'ora. I proprietari di questi modelli possono accedere al Cypher Store, una piattaforma online dove avranno la possibilità di acquistare modalità aggiuntive, come nuove funzionalità di gestione dell'energia. Un modo innovativo per offrire un'ampia gamma di possibilità di personalizzazione della moto secondo i gusti di ciascuno.

Zero Motorcycles mostra anche una SR/S preparato per le forze dell'ordine. Un modello equipaggiato da Bertazzoni Veicoli Speciali, azienda italiana dedita alla personalizzazione di veicoli per usi speciali. Zero Motorcycles offre una gamma di moto elettriche per le forze dell'ordine che possono essere un vantaggio durante il pattugliamento, poiché la polizia può concentrarsi sul proprio lavoro senza preoccuparsi di cambi di marcia, frizione o essere infastiditi dal rumore del motore.