Zero Motorcycles svela la roadmap per l’anno nuovo

Santa Cruz, California - Novembre 2021 Dopo un anno ricco di nuovi lanci e proposte Zero Motorcycles, il marchio leader nella produzione di moto full electric e powertrain con sede a Santa Cruz, non ha intenzione di fermarsi e compie un ulteriore passo avanti verso il futuro della mobilità.

Il brand californiano ha infatti deciso di svelare proprio oggi alcune importanti novità che mettono in luce i progressi fatti dal punto di vista tecnologico nello sviluppo della gamma dei modelli Zero 2022.



Si parte con il lancio delle nuove batterie Zero agli ioni di litio Z-Force, le migliori e le più performanti della categoria, grazie alla loro maggiore densità energetica annunciata dall’azienda.



NUOVE BATTERIE CON AUTONOMIA ESPANDIBILE

Dotate di un nuovo design e struttura, le nuove batterie migliorate saranno disponibili nelle due capacità standard di 14,4+ kWh e 15,6+ kWh dove il + indica che ciascuna delle due versioni è in grado di aumentare la propria capacità fino a raggiungere i 17,3 kWh. Entrambe saranno disponibili sul modello 2022 della SR/S, mentre per quanto riguarda la batteria della SR/F 2022 sarà disponibile solo la versione da 15,6+ kWh. La nuova SR 2022 sarà invece provvista solo della Z-Force con capacità di 14,4+ kWh.

La possibilità di incrementare la capacità delle batterie rappresenta una vera rivoluzione nel settore delle due ruote elettriche, perché consentirà di percorrere molti chilometri in più in sella a una moto elettrica. A partire dal primo trimestre 2022 la nuova batteria potenziata al massimo potrà essere combinata con il power tank, raggiungendo una capacità di poco meno di 21 kWh e offrendo un’autonomia di ben 365 km su ciclo urbano e di 182 km in autostrada.



“Essere il marchio che ha definito la categoria delle moto elettriche significa anche avere la responsabilità di compiere continui passi avanti nello sviluppo tecnologico dei nostri mezzi”, ha affermato Sam Paschel, CEO di Zero Motorcycles. “L’autonomia, e quindi la capacità della batteria, rappresenta un elemento tecnologico fondamentale che, se potenziato, aiuta a migliorare l’esperienze dei motociclisti e a promuovere il passaggio all’elettrico. Ci siamo concentrati su questo salto in avanti al fine di raggiungere uno standard più elevato nella nostra linea di modelli 2022, era importante farlo”.



MASSIMA PERSONALIZZAZIONE GRAZIE AL CYPHER STORE

Per ottenere una moto con una maggiore autonomia e quindi una batteria con una maggiore capacità, i proprietari Zero dovranno ricorrere a quella che si presenta come un’altra novità assoluta per il settore, il Cypher Store.



Il Cypher Store è una vera e propria piattaforma di aggiornamenti on-demand delle funzionalità delle moto Zero, resa possibile grazie a un’ulteriore evoluzione del sistema operativo proprietario Cypher di Zero Motorcycles. Questo sistema, capace di rendere i modelli Zero tra i veicoli più intelligenti presenti sul mercato, oggi si evolve per diventare Cypher III+ (di serie sui nuovi modelli SR/F, SR/S e SR 2022) e offrire ai motociclisti la possibilità di personalizzare le prestazioni della moto come mai prima d’ora.

Accedendo al Cypher Store tramite il sito www.zeromotorcycles.com/cypherstore o attraverso l’app mobile di Zero sarà possibile avere a disposizione con il semplice tocco di un dito alcune interessanti modalità aggiuntive. Nell’offerta iniziale saranno ad esempio disponibili alcune funzionalità come: ricarica più rapida, estensione dell’autonomia, incremento della velocità e delle prestazioni, modalità parcheggio, manopole riscaldate e possibilità di avere la navigazione sul cruscotto.

Un enorme passo avanti per l’industria motociclistica in termini di connettività e un grande vantaggio per il motociclista che potrà rendere la propria moto unica adattandola al massimo alle proprie esigenze di guida.

Gli aggiornamenti saranno opzionali per i nuovi modelli SR/S, SRF e SR, mentre alcuni di essi potranno essere installati su modelli di anni precedenti tramite l’assistenza del concessionario.



“L’opportunità di personalizzare la propria moto on-demand è a dir poco rivoluzionaria nell’industria dei powersports”, ha detto Jeremy Kent, GM of Software and Parts&Accessories di Zero Motorcycles. “Abbiamo creato la possibilità di modificare istantaneamente le prestazioni della moto attraverso una semplice connessione Wi-Fi; da oggi le moto Zero possono crescere ed evolvere insieme al loro proprietario”.



SR 2022, INNOVAZIONE ESTREMA

La nuova tecnologia della batteria e l’accesso agli aggiornamenti del Cypher Store rappresentano la punta di diamante della lunga lista di miglioramenti che ha interessato la SR 2022. La SR rappresenta uno dei modelli da strada di maggior successo e più longevi di Zero e la nuova SR 2022 è stata migliorata sotto ogni punto di vista. Costruita su un distinto telaio esterno a traliccio in acciaio, la SR 2022 condivide a livello di prestazioni il DNA dei modelli premium di Zero, ma viene proposta a un prezzo più accessibile.



“La SR è la moto che meglio di ogni altra ha definito la categoria delle naked elettriche stradali ed è significativo che sia proprio lei la prima a presentare tutte le novità Zero”, ha dichiarato Abe Askenazi, CTO di Zero Motorcycles. “grazie all’introduzione di queste innovazioni tecnologiche mai viste prima, la SR si presenta come la moto in grado, più di ogni altra, di adattarsi a tutte le esigenze dei motociclisti; questo le consentirà di mantenere un posizione di rilievo anche negli anni a venire”.



Condividendo le alte prestazioni della sorella SR/F, la SR 2022 monta un motore ZF 75-10 messo a punto per erogare una coppia di 166 Nm e una potenza di 55 kW, raggiungendo una velocità massima di 167 km/h.

Abilitando lo Speed & Performance Boost attraverso il Cypher Store si sprigioneranno tutte le potenzialità del motore, mentre la SR verrà nel contempo aggiornata con l’Advanced Bosch Motorcycle Stability Control, che aggiungerà la funzionalità “cornering” all'ABS di serie, al controllo della trazione e al controllo elettronico del freno motore.



La SR 2022 è alimentata dal nuovissimo sistema operativo Cypher III+ e viene proposta con una batteria ZF da 14,4+ kWh che può essere potenziata tramite Cypher Store fino a 17,3 kWh. Se abbinata all’accessorio aggiuntivo Power Tank, disponibile dall’inizio del prossimo anno, la capacità totale della batteria della SR può essere incrementata fino a toccare i 20,9 kWh, la più grande capacità che una batteria di un modello Zero sia mai riuscita a raggiungere. Nuova, per la SR, è anche la possibilità di caricare dalla rete di ricarica pubblica EV tramite il connettore Mennekes (Tipo II) a bordo. Zero Motorcycles offre anche la possibilità di acquistare degli adattatori Wall Outlet (di Tipo II a presa di corrente) per ricaricare a casa, in ufficio o in qualsiasi altro luogo dotato di una presa di corrente standard.



La SR 2022 è disponibile nella colorazione Graphite, al prezzo di €19,300, e verrà distribuita a partire da oggi nei concessionari Zero Motorcycles di tutto il mondo. Il modello Standard SR/S 2022 è proposto con batteria da 14.4+ kWh e un prezzo al pubblico di €22,080, mentre il modello Premium SR/S avrà una batteria da 15.6+ kWh e un prezzo al pubblico di €24,340, entrambe le opzioni sono disponibili in due varianti colore: Aileron-Black e Cerulean Metallic-Silver. Il modello Premium della SR/F 2022 è invece disponibile in due varianti colore (Asphalt-Metallic Silver e Red-Coral) con batteria da 15,6+ kWh. Il prezzo al pubblico è di €23,570.

Tutti gli aggiornamenti del Cypher Store saranno disponibili attraverso il sito www.zeromotorcycles.com/cypherstore e tramite l’applicazione mobile di Zero Motorcycles.



