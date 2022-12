Zero soglie, commissioni e credito d’imposta: tutte le possibili novità sul Pos

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Si potrà continuare a pagare con il bancomat anche il caffè. L’interlocuzione con l’Ue spinge il governo a eliminare dalla manovra la soglia di 60 euro entro la quale i commercianti avrebbero potuto rifiutare di usare il Pos e ora si studiano forme di ristori per gli operatori che avranno l’onere delle commissioni.

Con un emendamento, il governo dovrebbe sostituire l’articolo in questione, cambiando l’impostazione e inserendo una previsione sui crediti di imposta per commissioni e affitto del Pos. E proprio sui pagamenti Pos il Pd ha presentato un emendamento alla legge di bilancio che ripristina il credito d’imposta 100% per azzerare il costo delle commissioni per i piccoli esercenti. Ma vediamo cosa potrebbe cambiare ora.

Loading...

Lo strumento del credito di imposta

Sul tavolo torna, quindi, l'ipotesi di definire un meccanismo di credito di imposta pensato per incentivare, anche lato esercenti, l'utilizzo del POS. Attualmente, il Governo ha già varato una norma per il credito di imposta di 50 euro in caso di acquisto di registratori di cassa telematici. Per il futuro prossimo, l'attuale Esecutivo potrebbe rispolverare la normativa definita dal Governo Draghi con un credito di imposta al 100% per le commissioni relative a transazioni di importo contenuto.

L’ipotesi di trasformare tutte le commissioni corrisposte in credito di imposta

Tra le soluzioni al vaglio c’è l’eventualità di trasformare tutte le commissioni corrisposte agli enti finanziari in credito d’imposta, andando quindi ad espandere ulteriormente quanto già stabilito dalla normativa attuale che prevede che il 30% delle commissioni pagate durante l’anno venga convertito in credito d’imposta. Al momento ci sono limiti ben precisi riguardo l’ammontare massimo delle transazioni e di fatturato annuo per poter accedere a questa possibilità di recuperare parte delle commissioni corrisposte.

Nodo coperture

L’intervento del Governo potrebbe quindi focalizzarsi sull’estensione della platea, andando a coinvolgere la maggior parte delle operazioni e degli esercenti, al fine di rendere quasi nullo l’impatto delle commissioni. Ma qui si apre il nodo coperture: bisognerebbe trovare risorse per finanziare il mancato gettito generato dal credito d’imposta.