Zerocalcare tra Netflix e la mostra di Milano: «L’armadillo? Mi consiglia di scappare»

Su una parete c’è appeso il Jolly Roger, la bandiera dei pirati con teschio e tibie incrociate, fatta propria da alcuni movimenti libertari di inizio Novecento. Su un’altra la locandina di This is England, film sull’Inghilterra ai tempi degli skinhead. In casa sua ci siamo già stati: ci entriamo tutte le volte che apriamo un suo libro e, quella vera, non è molto diversa da quella che disegna lui. Casa sua continua a essere Rebibbia, nonostante 14 libri pubblicati e il traguardo del milione di copie abbondantemente superato. Zerocalcare – al secolo Michele Rech, 39 anni – è il fenomeno editoriale italiano degli ultimi dieci anni, un autore tradotto in ben 16 Paesi. E il bello è che non si tratta di un autore di narrativa nel senso tradizionale del termine: non scrive romanzi in prosa ma graphic novel, romanzi a fumetti.

Ha una coscienza civile e in un certo senso pure una coscienza «incivile» che, nelle sue storie, assume le sembianze di un armadillo dallo spiccato accento romanesco, personaggio surreale ma non troppo che soprattutto non gliele manda a dire. La profezia dell’armadillo (2011), il libro che l’ha lanciato, è diventato un film (2018), poi è arrivato il successo internazionale della serie Netflix Strappare lungo i bordi (2021) cui a breve farà seguito Questo mondo non mi renderà cattivo che «non è la stagione 2», ci tiene a precisare lui. Pubblica per la casa editrice milanese Bao Publishing, contribuendo per circa il 65% al fatturato annuo da 5,7 milioni.

Cosa pensa Zerocalcare del «Botto»

A Milano, dal 17 dicembre al 23 aprile, la Fabbrica del Vapore ospiterà Dopo il botto, personale di Zerocalcare con oltre 500 tavole originali che fa seguito al successo della mostra al Maxxi di Roma nel 2018. C’è chi lo considera l’ultimo intellettuale italiano ma lui, nel felpone grigio, alza le spalle e sorride: il successo, il cosiddetto “botto”, «nell’ambiente da cui provengo, è una nota di demerito», sottolinea. «Dopo tutto quello che mi è capitato, riesco a restare lo stesso di sempre grazie agli amici. Quelli di una vita, il giro del punk romano, gente che non legge i giornali, che non sa o non vuole saperne niente di quello che faccio. Pensa che il Secco, quello vero, quando si è rivisto nella serie di Netflix, mi ha detto solo due cose: sei un venduto e mi hai venduto».

Da grande appassionato del mondo Marvel, resta fedele agli insegnamenti di Ben Parker, lo zio di Spiderman: da grandi poteri derivano grandi responsabilità. «Sento grandi responsabilità nei confronti di chi mi sceglie, chi compra i miei libri. Loro investono su quello che faccio, io mi sento in dovere di restituire qualcosa di tutta questa gigantesca cosa che mi è successa. Non sono uno che cavalca i filoni: dopo Strappare lungo i bordi, ho fatto un fumetto su Ugo Russo, il 15enne napoletano morto durante un tentativo di rapina, poi il libro sugli ezidi in Iraq, non esattamente quello che ci si sarebbe aspettati da me». Di sicuro non sente responsabilità nei confronti dell’editoria: «Quello è un discorso che non mi interessa».

Ai fan italiani di Zerocalcare è facile dare un volto. Che volto hanno i fan stranieri? «Quando faccio presentazioni all’estero», risponde, «alzano la mano per parlare soprattutto gli italiani che vivono lì. Però posso dire che mi scrive molta gente dalla Spagna e dal Brasile. Di sicuro non coglieranno quel mood romano che diverte i lettori italiani, colgono altre cose... È per lo più gente che sta impicciata, che magari attraversa una fase particolare della propria vita e magari si riconosce nelle mie storie altrettanto impicciate».