Zes, programmi allo studio Ma ora si attendono le gare

Le opportunità di sviluppo economico per la Basilicata sono anche legate alla realizzazione di infrastrutture, finanziate per 50 milioni nel Pnrr e alla conclusione dell'iter autorizzativo della Zona Franca Doganale a Ferrandina (Matera) in Val Basento. «Interventi che rientrano nel “progetto bandiera” Eco Zes, candidato dalla Regione Basilicata sul Pnrr per circa 600 milioni con l'obiettivo di rendere ecosostenibili le aree industriali e che prevede anche il completamento della pista Mattei e la realizzazione della Piattaforma logistica integrata della Val Basento. La speranza è che ora si possa procedere velocemente», ha auspicato l’assessore regionale alle Attività produttive Alessandro Galella. Alle risorse del Pnrr si aggiungono 14 milioni dell'Avviso Pubblico della Regione per promuovere Piani di Sviluppo Industriale per il rilancio della Val Basento e si attende il riparto dei 250 milioni annunciati dal ministro Carfagna per il contratto di sviluppo Zes introdotto dal recente decreto “Pnrr 2” per accompagnare con risorse statali investimenti particolarmente rilevanti.

Ma il vero fulcro operativo della Zes interregionale sarà la Piattaforma logistica integrata della Val Basento, candidata nel Pnrr per 45 milioni, per le aziende del settore agroalimentare e dell'industria. Una sorta di “banchina estesa” del porto di Taranto destinata allo stoccaggio, alla frigoconservazione, prima lavorazione e spedizione, tramite il Porto di Taranto, di tutti i prodotti dell’ortofrutta. «Per la sua posizione geografica – ha spiegato il sindaco di Ferrandina Carmine Lisanti – è snodo naturale per la logistica dello sviluppo di agroalimentare e agroindustria».