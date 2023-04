Zes della Sardegna, investimenti per oltre 250 milioni di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Cento proposte e investimenti per oltre 250 milioni di euro: la corsa alla Zes della Sardegna è partita. E per gli 8 porti che fanno parte della Zes a rete, così è strutturata nell'isola, si aprono nuove opportunità. «Fin dalla sua istituzione la ZES ha suscitato notevole interesse da parte degli imprenditori anche in virtù dello svolgimento di attività di programmazione ed incontri sia a livello regionale che nazionale - chiarisce il commissario Aldo Cadau -. I progetti futuri d'investimento illustrati dalle imprese evidenziano una tendenza positiva dell'area Zes come destinazione di potenziali iniziative economiche che, ad oggi, superano i 250 milioni di euro, soprattutto nel comparto industriale e manifatturiero nonché dell'impiantistica, della logistica, della nautica e della gestione dei servizi ambientali».

Rilasciate le prime Autorizzazioni Uniche

Il Piano di sviluppo strategico prevede e assegna alla ZES della Sardegna una superficie complessiva di 2.659,08 ettari. «Per quanto sia di recentissima istituzione, ovvero del 4 agosto 2022, - aggiunge il commissario - oggi la Zona Economica Speciale è in piena operatività, e sta già avviando le interlocuzioni con i Consorzi Industriali ricadenti nel proprio interno per una revisione del perimetro relativo alla sua area». Attualmente, attraverso lo sportello unico sono state indette 3 Conferenze di Servizi e già rilasciate 2 Autorizzazioni Uniche, mentre la terza Autorizzazione Unica è in fase di rilascio. C'è poi l'aspetto finanziamenti. «Oggi la Zes ha presentato diverse proposte per la richiesta di finanziamento - aggiunge ancora Cadau -. Parlo degli interventi relativi al sistema idrico integrato del Contratto Istituzionale di Sviluppo, “Acqua Bene Comune”, ammontanti complessivamente a 87.215.077,18 euro e, in più, l'ammissione al Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate, per la realizzazione di progetti e opere complessivamente pari a 94.000.000,00 di euro». Inoltre, è stato avviato anche un tavolo tecnico con il Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna perché la ZES possa giovarsi dei Fesr 2021-2027, FSE e Fondo di Sviluppo e coesione.Quanto alla distribuzione, si stima che oltre il 40 per cento di queste iniziative siano localizzate nell'area del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, il 20 per cento in quella di Sassari ed il 15per cento ad Olbia ed Oristano. Inoltre la Zes ha attivato convenzioni con Unicredit, Banco di Sardegna e Intesa Sanpaolo «con l'obiettivo di accompagnare le imprese nella realizzazione dei propri programmi di investimento, individuando i più opportuni strumenti finanziari e facilitare gli investimenti in innovazione delle imprese innovative e delle start up».