Zes Unica, per il Sud un potenziale da 83 miliardi di euro

Le stime dell’effetto complessivo potenziale sull’economia italiana indicano che, se tutte le Zes (Zona Economica Speciale) del Sud Italia avessero gli stessi risultati della Zes Campania, sarebbero in grado di attivare circa 83 miliardi di euro, pari al 23% del valore aggiunto complessivo del Sud Italia. È quanto emerge dallo studio di The European House - Ambrosetti focalizzato sulle esperienze di Campania e Calabria che nel 2021 hanno raggiunto il primo posto in termini di distribuzione degli investimenti Pnrr tra le otto Zes italiane.

I suggerimenti per migliorare la Zes unica

A partire dal 1° gennaio, per effetto del “Decreto Sud”, la Zes Unica sostituirà le attuali otto Zes ( Abruzzo , Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia , Sicilia e Sardegna ). In vista di questa novità normativa nello studio vengono suggerite tre interventi che potrebbero integrare il Dpcm attuativo della Zes Unica: mantenere un forte approccio locale per non perdere il «contatto» con il territorio, mantenere costanti gli incentivi fiscali al valore massimo ammissibile dalla normativa sugli Aiuti di Stato europea, destinare alcune aree delle regioni meridionali per lo sviluppo di filiere a maggior potenziale per il territorio, promuovendo la creazione di cluster.

L’esempio della Campania

Dallo studio di The European House Ambrosetti emerge che dal suo avvio la Zes Campania è riuscita ad attrarre investimenti per circa 900 milioni di euro tramite l’Autorizzazione unica e 1,1 miliardi di euro con lo strumento del credito di imposta. Un risultato con effetti in particolare sui settori dei servizi di logistica e della farmaceutica che ha generato una ricaduta positiva sull’occupazione locale stimata di oltre 8mila persone. Ancora più rilevanti, gli effetti positivi generati dalle attività delle filiere in totale (sommando effetto diretto, indiretto e indotto): secondo le stime di The European House - Ambrosetti, gli investimenti attratti dalla Zes Campania attiveranno 23 miliardi di euro in termini di valore aggiunto e oltre 20mila posti di lavoro.

«Con Zes Unica serve coordinamento tra centro e periferie»

«Abbiamo provato a ricostruire dei dati che supportino l’efficacia della Zona economica speciale come strumento di attrazione degli investimenti. Su questo, l’esperienza della Campania non lascia dubbi: nonostante le numerose complessità che caratterizzano il Sud e il poco tempo di effettiva operatività, lo strumento della ZES dimostra la sua validità per sostenere la crescita economica di questa parte importante di Paese, che merita strumenti e risposte dedicate» ha commentato Cetti Lauteta, Head of Scenario Sud di The European House – Ambrosetti. «Il passaggio alla Zes Unica dovrà essere affrontato garantendo che non ci siano discontinuità nei trend positivi che stiamo registrando, con un perfetto coordinamento tra centro e periferie».