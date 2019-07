Zhengfei (Huawei): «Non sono il principe del male. Noi più forti dell’attacco Usa» di Andrea Biondi

1' di lettura

«Le sembro un principe del male? Le faccio paura?». Risponde ridendo Ren Zhengfei alla domanda sulla opportunità di riporre fiducia in una realtà come Huawei, che lui ha fondato nel 1987 e che da mesi è al centro del dibattito internazionale alimentato anche dall’arresto in dicembre in Canada di Meng Wanzhou, sua figlia e cfo del gruppo. Violazione dell’embargo con l’Iran l’accusa. Un pretesto per colpire Huawei sacrificandola sull’altare della guerra commerciale fra Usa e Cina la replica dell’azienda, con la convinzione che sulla supremazia tecnologica incarnata dal 5G si giocheranno i futuri equilibri mondiali.

Huawei, big cinese delle Tlc da 105 miliardi di dollari di fatturato nel 2018 (per il 48,4% da smartphone e tablet e per il 40,8% dal business delle reti) , leader nelle costruzioni delle reti e numero due nella produzione di smartphone dopo Samsung – rappresenta il catalizzatore dello scontro. Zhengfei, nella sua prima intervista concessa ad alcuni media italiani, fra cui Il Sole 24 Ore, risponde alle accuse, che si tratti di scarsa trasparenza o di Trump che lo ha bollato come “Principe del male”. Chiede fiducia di Italia ed Europa contro i «pregiudizi» di Washington sulla sicurezza informatica dei propri apparati. Quanto agli Usa invece, il contrasto a Huawei come realizzatore delle reti 5G rappresenta il segnale di una consapevolezza che a dare le carte non sono più gli Stati Uniti. E qui l’accusa si fa forte: il problema per gli Usa, sostine Zhengfei è che , che non potranno più «fare spionaggio» utilizando le loro reti.

