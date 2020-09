Zhong Shanshan, il re delle acque minerali supera Jack Ma: è l’uomo più ricco della Cina L'indice Bloomberg Billionaires Index mette ora il signor Shanshan al primo posto con una ricchezza di 58,7 miliardi di dollari

Zhong Sanshan (immagine ricavata dal sito della società Nongfu Spring)

L'indice Bloomberg Billionaires Index mette ora il signor Shanshan al primo posto con una ricchezza di 58,7 miliardi di dollari

2' di lettura

Sorpasso nella classifica dei Paperoni cinesi. La persona più ricca della Cina è da oggi il magnate dell'acqua in bottiglia, che ha tolto lo scettro al fondatore di Alibaba, Jack Ma.



Si chiama Zhong Shanshan e ha fondato la società Nongfu Spring nel 1996 nella provincia di Zhejiang, sulla costa orientale della Cina. L'indice Bloomberg Billionaires Index mette ora il signor Shanshan al primo posto con una ricchezza di 58,7 miliardi di dollari.

La recente quotazione in borsa della sua azienda di acqua minerale e la partecipazione in una società che produce vaccini hanno contribuito ad aumentare la sua fortuna.Soprannominato il “Lupo Solitario”, Zhong è ora la seconda persona più ricca d'Asia dietro all'indiano Mukesh Ambani, il miliardario di Reliance Industries.

Zhong è ora al 17° posto nella lista delle 500 persone più ricche del mondo. La maggior parte dei nuovi miliardari cinesi proviene dall'industria tecnologica. Ma le crescenti tensioni tra Cina e Stati Uniti per Huawei, TikTok e WeChat hanno spinto al ribasso le valutazioni dei titoli tecnologici cinesi.Il settore alimentare e quello farmaceutico cinese sono ora in competizione con l’industria tech per creare gli uomini d'affari più ricchi del Paese.

Lo scorso aprile, la Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise di Zhong è stata quotata sul mercato azionario cinese. La sua partecipazione di controllo nell'azienda ha visto la sua ricchezza complessiva balzare fino a 20 miliardi di dollari in agosto. La società farmaceutica afferma di aver collaborato con due università per sviluppare un candidato vaccino per combattere il Covid-19.