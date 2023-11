Zilliacus raccoglie 2,5 miliardi e conferma di essere pronto a fare un’offerta per l’Inter

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Faccio sul serio. Questa settimana o al massimo la prossima l’attuale proprietà dell’Inter riceverà da me una proposta adeguata per l’acquisto del club». Con queste parole l’uomo d’affari finlandese Thomas Zilliacus, dopo aver annunciato di aver raccolto 2.5 miliardi da, ha confermato ai microfoni di Repubblica la sua volontà di acquistare il club nerazzurro, a cui è interessato da tempo. Zilliacus ha anche spiegato di essere pronto ad agire da solo ma che preferirebbe muoversi con degli altri investitori.

L’operazione

A presentare l’offerta sarà XXICenturyCapital, la stessa società che ha raccolto i fondi, e che è basata a Singapore. La società ha due controllate: Football e Fashion. XXICenturyCapital Football mira ad acquistare solo l’Inter, ma non altri club? «Chi crea multi proprietà finisce per essere un investitore passivo, io invece voglio gestire direttamente e nel migliore dei modi. Voglio creare un filo diretto con la fan base dell’Inter, creando valore e profitto».

Massima riservatezza

Al momento c’è massimo riserbo da parte dell’uomo d’affati finlandese su soci ed eventuali manager. Zilliacus ha parlato di «soggetti vari, piccoli e grandi, famiglie e investitori istituzionali che non cercano certo pubblicità» e di risorse raccolte «in diverse aree». In ogni caso, ha precisato che non sarà il presidente del club: «L’importante non sono io, è l’Inter, che è al contempo un ottimo business e un grande club. Ha un grande potenziale in campo e una fan base globale. Grazie a chi l’ha gestito e lo gestisce, si gioca lo scudetto e la Champions. Ed è esattamente quello che voglio».

Chi è Zilliacus

Nato nel 1956 a Helsinki, capitale della Finlandia, Thomas Zilliacus è entrato giovanissimo in politica (già a 25 anni nel consiglio comunale di Helsinki) e in quello che è stato il gigante della telefonia mobile di inizio XXI secolo, ovvero Nokia. Inizialmente si è occupato di comunicazione corporate, nei primi anni in cui l’azienda si è convertita al mercato telefonico, poi ha gestito le operazioni in Asia dalla sede di Singapore. Dimessosi da Nokia nel 1993, ha fondato Mobile FutureWorkds Group, YuuZoo e, nel 2013, Newkia. Le sue ultime creature sono Ignisdraco, con la quale si occupa di investimenti nel real estate in Indonesia e Cina, e appunto XXI Century Capital. Tramite quest’ultima, ha reso noto in estate anche il proprio interesse per l’acquisizione di una quota del Manchester United pari al 50%, ma l’affare non è andato in porto. Molto attivo sui social, specialmente su quello che una volta si chiamava Twitter e oggi è X, Zilliacus ha diffuso con un post il comunicato che lo vede ancora una volta interessato a rilevare l’Inter: “XXI Century Capital ha firmato accordi per 2,5 miliardi di dollari con investitori che vogliono investire nei progetti di XXICC. Faremo un’offerta amichevole aggiornata per l’Inter utilizzando parte dei fondi”.

La proprietà dell’HJK

In passato, ha twittato a sostegno delle critiche di Aurelio De Laurentiis sulla cessione dei diritti televisivi della Serie A e ha espresso altri pensieri riguardo ai nerazzurri: «È bello vedere Beppe Marotta dare a Steven Zhang il merito che merita. Lui e Suning hanno trasformato l’Inter in una forza formidabile. Il prossimo proprietario dovrebbe trasformare l’Inter in una fortezza inespugnabile».Vorrebbe essere lui, il prossimo proprietario. Intanto, nel mondo del calcio, ha già occupato la poltrona di presidente dell’HJK, club calcisitco di Helsinki che vanta 32 titoli nazionali. E la Lombardia la conosce bene, avendo una villa a Como, come mostrato in alcune sue foto pubblicate su Instagram.