Zimmermann apre a Firenze e punta al Medio Oriente con 12 boutique

Zimmermann apre una boutique in via Tornabuoni a Firenze e allarga così la presenza retail in Europa, in vista del prossimo obiettivo: il Medio Oriente. Il marchio australiano di abiti da donna di fascia alta, fondato dalle sorelle Nicky e Simone Zimmermann ed entrato a fine 2020 nel portafoglio del fondo di private equity Style Capital guidato da Roberta Benaglia (che possiede il 70%), si prepara così al nuovo salto dimensionale.



«Quando lo abbiamo comprato, il brand fatturava 120 milioni di euro ed era conosciuto solo in Australia e in America – spiega Benaglia, a Firenze per l’inaugurazione del negozio – oggi grazie all’espansione retail il fatturato è arrivato a 360 milioni di euro, il 40% in Usa, il 30% in Europa e il 20% in Australia, e ha la potenzialità di toccare i 500 milioni di euro. L’area di prossima espansione sarà il Medio Oriente, dove abbiamo in programma l’apertura di 12 negozi a partire da Dubai».

Del resto lo stile Zimmermann, romantico e delicato, caratterizzato da volant e fantasie floreali, appare proprio in linea col gusto mediorientale. Per l’affermazione in Europa, invece, le sorelle Zimmermann, che restano a capo dello stile, hanno ampliato la collezione aggiungendo capi più sobri e meno impegnativi. I tessuti utilizzati sono italiani, così come le borse e gli accessori in pelle prodotti vicino a Firenze.

Per adesso i negozi europei sono presenti a Londra, in Francia (tre), in Spagna (due) e in Italia, dove con quello di Firenze sono saliti a cinque (Roma, Forte dei Marmi, Milano e Capri).«Il prossimo sarà a Venezia – spiegano le sorelle Zimmermann che hanno appena sfilato, per la prima volta, alla settimana della moda parigina – ma intanto siamo felicissime di essere a Firenze, una città che amiamo, frequentata da tanti turisti che già conoscono il nostro marchio».

La boutique fiorentina si trova in un palazzo cinquecentesco vicino all’Arno, proprio di fronte a Ferragamo, e mantiene il sapore di un salotto elegante. Accanto all’espansione in Europa e in Medio Oriente, il marchio continuerà quella negli Stati Uniti, dove oggi possiede 19 vetrine in cinque Stati. «Apriremo altri dieci negozi in Usa e cinque in Europa – conclude Benaglia – il marchio può crescere ancora e i risultati che stiamo vedendo lo dimostrano»..