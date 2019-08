Zingaretti cita il Sole 24 Ore: con il governo M5S-Pd risparmi fino a 15 miliardi

Nicola Zingaretti (Ansa)

«L’apertura di una nuova possibile fase politica e di Governo già ci ha fatto guadagnare 600 milioni di euro. In prospettiva potrebbero essere fino a 15

miliardi. Euro che tornano alle famiglie e alle imprese italiane. Ecco perché continuiamo a chiedere una stagione nuova e un governo di svolta. Per un Italia che scommette sul lavoro, l'ambiente, la scuola e la ricerca, gli investimenti pubblici e privati».

Lo ha scritto stamattina su Facebook, Nicola Zingaretti. Il segretario Pd ha accompagnato il post con la foto della prima pagina del Sole 24 Ore di oggi che, in apertura, sottolinea che «dal calo dei tassi per i Btp dopo l'avvio della soluzione della crisi di governo possono arrivare preziosi risparmi per le casse dello Stato».



Si tratta, scrive il giornale che ha elaborato i dati, di risparmi sugli interessi del debito che potrebbero arrivare fino a 15 miliardi. «Se le aste di questa settimana, in cui sono stati collocati 9,25 miliardi di euro, fossero state effettuate il 9 agosto, subito dopo l'annuncio della sfiducia al primo

governo Conte, i costi per interessi sarebbero stati 600 milioni in più. Se i tassi restassero ai livelli attuali anche nel 2020 - sottolinea il Sole 24 Ore - il 'bonus' potrebbe arrivare a ridosso dei 15 miliardi di euro».