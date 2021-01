Zingaretti: no a esecutivo tecnico, avanti con Conte. Ma Iv attacca: questo governo al capolinea Il segretario riunisce la direzione Pd e avverte Renzi: «In tempi di pandemia provocare elezioni anticipate sarebbe un errore imperdonabile» Poi incalza il premier: «Subito il patto di legislatura» di Andrea Gagliardi

No a ultimatum. No a un governo tecnico, ad aprire le porte alla destra, o a elezioni. Non ci sarebbe nulla di buono per l'Italia. È la linea ribadita nella direzione dal segretario dem Nicola Zingaretti, che stringe il cordone sanitario attorno al governo Conte («che noi sosteniamo con la massima lealtà») eretto nelle ultime ore da Pd e M5s per mettere Matteo Renzi con le spalle al muro. Dietro le quinte, al di là dei posizionamenti tattici, si sta infatti lavorando alla soluzione di un “rimpastone” che non debba passare per l'apertura di una crisi formale e le conseguenti dimissioni di Conte. In queste ore Conte ha ceduto in realtà su molti punti: la cessione della delega ai servizi segreti a un persona terza di sua fiducia, l'ingresso di un big del Pd (si fa il nome di Andrea Orlando) come vicepremier, un nuovo ingresso di Italia Viva in una postazione importante (che potrebbe essere la Difesa, con lo spostamento del dem Lorenzo Guerini al Viminale).

Bellanova: esperienza governo al capolinea

Ma il pressing e la minaccia di crisi dei renziani (che chiedono di ripartire dalle dimissioni del premier e da un Conte ter) continua a essere forte. «Il premier dovrebbe prendere atto che questa esperienza è al capolinea e dire se siamo in grado tutti di ripartire» avvisa la ministra di Iv Teresa Bellanovra su Rai2. E aggiunge: «Il tempo per quanto mi riguarda è finito: ora servono risposte. Sono mesi che chiediamo un accordo programmatico perché non si può andare avanti con un Dpcm o un decreto alla settimana. Noi critichiamo e avanziamo proposte: il punto è -conclude - se le proposte vengono accolte».

Zingaretti: no a governo tecnico o apertura porte a destra



Per il segretario dem non c’è invece alternativa a un rilancio dell’azione del governo Conte. «Quale altra strada c'è? Un altro governo, confuso, trasformista, trasversale, tecnico? Nulla di buono tutto ciò porterebbe all'Italia». O ancora, «alla fine accettare le elezioni anticipate in questa condizione così precaria? Ci capirebbe il popolo italiano?». In tempi di pandemia, provocare elezioni anticipate «sarebbe un errore imperdonabile» per Zingaretti, che ammonisce ancora: «Non sottovalutiamo la disperazione e la rabbia delle persone se a fronte di paure e incertezze la politica assumesse il volto dei giochi di palazzo. C'è un humus sociale ad alta infiammabilità, ci sono pensieri incendiari pronti a scatenarsi»

«Subito un patto di legislatura»



La strada da percorrere per il segretario dem è un patto di legislatura promosso dal premier. «Sarebbe importante che il Presidente Conte - spiega Zingaretti - sulla base dei contributi elaborati e proposti dalle diverse componenti della maggioranza in questi mesi, prendesse un'iniziativa per arrivare a una proposta di patto di legislatura, un'esigenza che con tutti gli alleati di Governo abbiamo condiviso come necessità per dare nuovo slancio al Governo. Si trovi il livello più alto possibile di sintesi, e tutti siano leali e partecipi rispetto all'importanza vitale di questa sfida» è l’esortazione del segretario dem.

«Non frammentare le risorse del Recovery»

Prima di arrivare alla trattativa vera sulla ricomposizione del governo c'è nelle intenzioni di Conte e dei ministri dem Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola il via libera in Consiglio dei ministri della bozza di Recovery plan. «Si adotti il testo nel Consiglio dei Ministri e si avvii il percorso parlamentare così da coinvolgere il Paese sulle scelte fondamentali per i prossimi anni» è l’esortazione che viene anche da Zingaretti, che spiega: «Abbiamo indicato la necessità di ridurre la politica dei bonus per favorire gli investimenti sugli obiettivi strategici: la strada da imboccare è non frammentare le risorse con una miriade di interventi di corto respiro»