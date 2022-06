Zity by Mobilize da oggi disponibile il car sharing a Milano: 100% elettrico e con tariffa flat

Ascolta la versione audio dell'articolo

Zity è il nuovo servizio di noleggio a brevissimo termine 100% elettrico risultato di una joint venture tra l'operatore di infrastrutture Ferrovial e Mobilize, la mobility company di Renault. Milano è la quarta città raggiunta, dopo Madrid, Parigi e la più recente Lione. Dopo l'annuncio del suo arrivo, sono già 6.000 gli utenti milanesi che hanno scelto di effettuare la pre-registrazione al servizio, anche grazie a un bonus di 50 euro che l'operatore ha promesso ai primi abbonati.

Zity punta sul free-floating, il che significa che gli utenti possono localizzare e noleggiare veicoli 100% elettrici 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da qualsiasi punto all’interno dell’area di servizio, semplicemente tramite app. La flotta è disponibile al noleggio in un'area di 112 km2 all'interno della città di Milano, è possibile mantenere il noleggio anche al di fuori dell'area di servizio ma gli utenti devono comunque terminare il noleggio all’interno dell’area.

La flotta milanese di Zity è costituita da 450 Dacia Spring, city car quattro posti 100% elettrica dal design compatto ed essenziale. Ha un'autonomia di 305 km (in ciclo WLTP City), grazie al raggio di sterzata ridotto gode di una buona manovrabilità e offre funzioni di connettività come Apple Car Play e Android Auto. Alla ricarica pensa Zity, cosi come alla pulizia delle vetture.

Quanto costa

Fino a fine ottobre Zity ha una tariffa promozionale fissa di 0,23 euro al minuto, la più conveniente al momento disponibile a Milano. Offre inoltre una speciale tariffa ‘Stand By', che riduce notevolmente il prezzo al minuto (0,12 €/min durante la promo) e che l'utente può attivare quando il veicolo è parcheggiato e vuole mantenere il noleggio, ad esempio mentre è a un appuntamento o fa la spesa. Terminato il periodo promozionale le tariffe saranno di 0,29 euro al minuto per il noleggio e di 0,15 euro al minuto per la sosta.Le tariffe flat orarie o giornaliere vanno dalle quattro ore ai 3 giorni: 29 euro per 4 ore, 39 euro per 8 ore, 49 euro per 24 ore, 79 euro per 48 ore e infine 99 euro per un noleggio continuativo di 72 ore, il massimo consentito. Hanno il vantaggio di essere applicate automaticamente quando l'auto viene noleggiata per un lungo periodo di tempo, così l'utente non deve scegliere in anticipo per quanto tempo dovrà tenere l'auto. Il sistema applica infatti sempre la tariffa migliore per l'utente; ad esempio, appena il noleggio supera i 29 euro (circa 2 ore e 5 minuti), l’utente può tenere il veicolo fino a 4 ore senza costi aggiuntivi. Infine, per chi conta di utilizzare molto il servizio, sono disponibili dei pacchetti pre-pagati che permettono un ulteriore risparmio.