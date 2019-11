Zobele Group, riassetto azionario in vista L’azionista Dh Private Equity Partners avvia il processo di vendita della multinazionale trentina dei profumatori d’ambiente e degli insetticidi di Carlo Festa

Parte il riassetto azionario di Zobele Group, multinazionale globale con testa e cuore a Trento. Per l’azienda è in corso un processo d’asta gestito dall’advisor Guggenheim Partners. Invitati per rilevare Zobele Group sono sia fondi di private equity sia soggetti industriali e grandi multinazionali. A vendere è l’azionista Dh Private Equity Partners, il nuovo nome preso nel 2017 dal fondo d’investimento britannico Doughty Hanson che dal 2006 è azionista della società trentina.

Zobele si avvia a chiudere il 2019 con oltre 400 milioni di euro di fatturato , il 17% in più dei 343 milioni del 2018 quando l'azienda trentina decollò come operatore mondiale con l’acquisizione della spagnola Dbk. Il margine operativo lordo si dovrebbe invece attestare a una sessantina di milioni.

I profumatori d'ambiente il prodotto principale di Zobele: deriva infatti da questo prodotto il 60% delle vendite, mentre gli insetticidi sono il 25% e gli altri prodotti il 15%. (C.Fe.)