Coronavirus: dagli spostamenti al lavoro, cosa si può fare e cosa no in Lombardia e nelle 14 province Dagli spostamenti al tempo libero, le disposizioni per arginare la diffusione del Covid-19 di Nicoletta Cottone

Cosa sappiamo finora del Coronavirus

6' di lettura

Il decreto firmato dal premier Giuseppe Conte e dal ministro della Salute Roberto Speranza, in vigore da domenica 8 marzo 2020, introduce, fino al 3 aprile, misure per contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus nella Regione Lombardia e in 14 province. E detta regole valide nel resto d’Italia. Il Dpcm 8 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo, circoscrive una cosiddetta “zona arancione”, visto che non c’è un divieto assoluto di entrata e di uscita, ma ci sono specifiche disposizioni sulla mobilità. Ecco domande e risposte su limiti e regole in vigore dall’8 marzo 2020.

ARANCIONE

Quali sono le aree comprese nella zona arancione?

Il Dpcm 8 marzo 2020 non vieta il movimento, ma lo limita nella zona arancione, costituita da Lombardia e 14 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio dell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

SPOSTAMENTI

Quali sono le regole per gli spostamenti?

C’è un sistema di mobilità ridotta: nella zona arancione bisogna evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, a meno che non siano motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (se nella tua zona sono chiusi esercizi che vendono generi di prima necessità) o spostamenti per motivi di salute. Questo significa che ci si può recare al lavoro se il datore di lavoro non ha attivato lo smart working o misure di congedo o ferie. Si può andare a fare una visita o un medic0, se non è stata disdetta dalla struttura sanitaria. È consentito il rientro nel proprio domicilio, nella propria abitazione, nella propria residenza.

Sono andata a Verona ad assistere i miei genitori anziani, posso tornare a Varese nelle prossime ore?

Sì, il decreto specifica all’articolo 1, lettera a), che chi è dovuto andare fuori casa per situazioni di necessità, può far rientro al proprio domicilio o alla propria residenza.

È possibile transitare sulla rete autostradale in zona arancione?

É possibile, ma con dei paletti per chi esce dalla zona arancione. Il decreto stabilisce la necessità di evitare gli spostamenti, ma consente di farlo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (ad esempio, se nella tua zona sono chiusi esercizi che vendono generi di prima necessità). Possibile anche per spostamenti effettuati per motivi di salute.