Zona bianca, gialla, arancione e rossa, le regole nelle quattro fasce

Capitolo capienze: 100% per cinema e teatri; 75% per gli stadi; 50% per impianti sportivi al chiuso; 75% per discoteche all'aperto e 50% al chiuso.

Per accedere al posto di lavoro, utilizzare i mezzi di trasporto a lunga percorrenza (treni ad alta velocità, intercity, aerei eccetera), andare in palestra e in piscina ed effettuare attività sportiva al chiuso basta il green pass “modello base”, ovvero quello che si ottiene anche con tampone antigenico o molecolare negativo. Dal 6 dicembre il green pass modello base servirà anche per alloggiare negli alberghi, accedere agli spogliatoi per l’attività sportiva, utiizzare i mezzi del trasporto ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale ossia metropolitane, autobus e tram. Per lo sci in zona bianca serve comunque il green pass base (non il super green pass) perché è obbligatorio per funivie e seggiovie sempre.

Non serve invece il green pass, né nella versione base né in quella rafforzata, per effettuare una consumazione al bar, pranzare e cenare nei ristoranti purché rigorosamente all’aperto, per praticare sport all’aperto (non si può però accedere agli impianti per farsi una doccia o usufruire degli spogliatoi), andare a fare compere o al supermercato per fare la spesa.

In zona bianca la mascherina non è obbligatoria all’aperto, ma va indossata in tutti i luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus) e in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o siano possibili assembramenti.

Zona gialla

Anche in zona gialla chi ha il green pass rafforzato non è soggetto alle restrizioni che nel passaggio di una regione dal bianco al giallo scattano per spettacoli, partecipazione a eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche e cerimonie pubbliche. Unica differenza con la zona bianca è l’obbligo di mascherina anche all’aperto