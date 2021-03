Zona rossa, domande e risposte: dal divieto di visite al via libera per le seconde case Per il periodo pasquale, da sabato 3 aprile a lunedì 5 aprile, l’Italia sarà tutta in zona rossa, con regole più stringenti da rispettare di Nicoletta Cottone

Coronavirus: dal divieto di visite in zona rossa agli spostamenti verso le seconde case

Per il periodo pasquale, da sabato 3 aprile a lunedì 5 aprile, l’Italia sarà tutta in zona rossa, con regole più stringenti da rispettare

7' di lettura

Corrono i contagi e l’Italia si tinge di rosso. Mentre è in atto la corsa a vaccinare la popolazione, il nuovo decreto legge per arginare il dilagare dei contagi da nuovo coronavirus prevede nuove regole in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. Dunque fino al martedì dopo Pasqua. Misure che possono essere ulteriormente inasprite: quando i contagi superano i 250 casi ogni 100mila abitanti le regioni passano automaticamente in rosso. I governatori possono stabilire zone rosse nelle province in cui la circolazione di varianti al nuovo coronavirus «determina un alto rischio di diffusività o induce malattia grave». Le regole individuate lavorano su un doppio binario: restrizioni e senso di responsabilità individuale. ll decreto varato da palazzo Chigi prevede che siano vietati gli spostamenti fra regioni, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute. É possibile raggiungere le seconde case, ma rispettando regole precise. Parrucchieri, barbieri e centri estetici sono chiusi nelle zone rosse (aperti in quelle arancioni e, naturalmente, in fascia bianca). Dal 15 marzo, inoltre, in tutte le regioni in area gialla si applicano le misure previste per la zona arancione. Ecco con una serie di domande e risposte, le principali regole da rispettare.

Di che colore saremo a Pasqua?

Per il periodo pasquale, da sabato 3 aprile a lunedì 5 aprile, l’Italia sarà tutta in zona rossa, con regole più stringenti da rispettare. In tutte le regioni - tranne in quelle in fascia bianca - si applicano le misure da zona rossa. Unica deroga in queste tre giornate, rispetto alle regole delle zone rosse, sarà la possibilità di effettuare uno spostamento all’interno della regione, una sola volta al giorno, per raggiungere una sola abitazione di amici o parenti, dalle 5 del mattino alle 22. Ci si può spostare in due con i figli i minori di 14 anni. Per le indicazioni specifiche in zona rossa si leggano le risposte seguenti.

Loading...

In quali regioni si applicano le misure da zona rossa?

Sono undici fra regioni e province autonome le zone rosse. Per l’impennata dei contagi, legata soprattutto alla rapida circolazione delle varianti, sono diventate rosse Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa. Tutte le altre Regioni sono in area arancione, compresa la Basilicata per la quale è stata fatta una ulteriore verifica sui dati (finora la regione era rossa). Solo la Sardegna rimane in area bianca.

É in vigore comunque il coprifuoco?

Resta il coprifuoco tra le 5 e le 22, su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti in questi orari restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute. La regola vale, dunque, in zona rossa, arancione e bianca.

Serve l’autocertificazione per gli spostamenti?

Il decreto invita a stare a casa. Per qualsiasi spostamento, in qualsiasi fascia oraria, è necessario, in caso di controlli, compilare con l’agente di polizia, l’autodichiarazione (clicca qui). Si deve dichiarare di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti, che limitano gli spostamenti all’interno del territorio nazionale; di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal presidente della regione o dal sindaco; di essere a conoscenza delle sanzioni previste. Bisogna barrare la casella per dire se lo spostamento è motivato da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o altri motivi ammessi dalle vigenti normative o da decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio. Si deve specificare il motivo che determina lo spostamento, indicare da dove è iniziato lo spostamento e l’indirizzo di destinazione finale. In merito allo spostamento si può fare una ulteriore dichiarazione per meglio specificare le motivazioni. Il modulo, con data, ora e luogo del controllo, viene sottoscritto dal cittadino e dall’operatore che effettua il controllo.