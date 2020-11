Zone rosse, l’ultimo Dpcm salva i negozi di giocattoli, ma chiude quelli che vendono seggiolini per auto L’associazione di categoria Assogiocattoli si rivolge al premier Conte: «I dispositivi sono obbligatori per legge» di Andrea Carli

L’associazione di categoria Assogiocattoli si rivolge al premier Conte: «I dispositivi sono obbligatori per legge»

Paradossi da Dpcm. L’ultimo provvedimento anti pandemia messo sul tavolo dal governo, che ha suddiviso il territorio nazionale in tre zone (gialla, arancione e rossa) a seconda del livello di diffusione del Coronavirus sul territorio, ha adottato due soluzioni non solo differenti, ma sostanzialmente opposte nei confronti di un prodotti che guardano allo stesso “target di consumatori”:i giocattoli da una parte; articoli per la prima infanzia (passeggini e i seggiolini per auto) dall’altra.

Se infatti il Dpcm del 3 novembre sospende le attività commerciali al dettaglio nelle aree delterritorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), un allegato allo stesso provvedimento (il 23) individua delle eccezioni, ovvero delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità che non incappano nella stretta. Tra queste, quattro tipologie di attività: commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio; commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati; commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati). Rimangono fuori, e quindi obbligate a chiudere, altre attività inerenti al settore giocattoli, come la vendita di articoli per la prima infanzia, quali passeggini, lettini e seggiolini auto.

La lettera al governo dell’associazione di settore

In una lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministero delle Pari Opportunità e della Famiglia il Presidente di Assogiocattoli Roberto Marelli ha chiesto che sia ammessa per coerenza nonché per analogia distributiva anche la vendita di questi prodotti. Nel documento viene messo in evidenza i seggiolini per auto «sono obbligatori per legge e imprescindibili per trasportare i bambini dall'ospedale a casa o per effettuare le visite mediche pediatriche, anche durante questo periodo».