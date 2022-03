Zone terremotate, ancora fermo il tax credit alle imprese per investimenti 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

Terremoti, pandemie, guerre. Un’emergenza segue l’altra. E lungi dal fare paragoni tra le varie circostanze straordinarie, capita che alcune misure di aiuto restino “indietro”. Per le imprese che si trovano nelle aree colpite dal sisma in Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ad esempio, è ancora in stand by il bonus sugli investimenti eseguiti nel 2021.

Il Mise – fanno sapere dal ministero – sta sentendo le altre amministrazioni coinvolte, per poter avviare la procedura di notifica alla Commissione Ue. La quale dovrà esprimersi sulla compatibilità con il regime degli aiuti di Stato. Solo a quel punto, l’agenzia delle Entrate potrà aggiornare il software necessario a richiedere il tax credit.

Una proroga travagliata

Nel corso dell’ultimo anno, l’agevolazione ha assistito a un percorso a ostacoli, che ancora non finisce. Tutto è cominciato quando, inaspettatamente, il rinnovo non ha trovato spazio nella legge di Bilancio 2021, né nel successivo decreto Milleproroghe. Il Governo ha quindi provato a disporre questo rinnovo con la conversione del Dl Sostegni-bis 73/21; ma la Commissione Ue si è opposta, ritenendo la proroga, così come strutturata, incompatibile con la natura di “aiuto di Stato” dell’incentivo.

Il generale dissenso provocato dalla decisione Ue ha però spinto a trovare subito una soluzione alternativa, arrivata con la legge 233/2021, che ha convertito il Dl 152/2021 («Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»). L’articolo 43-ter del decreto Pnrr ha sostanzialmente modificato il regime di questo credito d’imposta, includendolo espressamente nel Temporary framework.

Dopo l’ok della Commissione, dunque, occorrerà che le Entrate licenzino il nuovo modello e il corrispondente software di invio, funzionale alla trasmissione telematica della domanda di tax credit. Si tratta, ovviamente, di una domanda “postuma”, visto che gli investimenti dovrebbero essere già stati realizzati nel corso del 2021. Tale particolarità, comunque, non rappresenta un’anomalia, considerato che la procedura consente già di inoltrare richieste per investimenti effettuati in passato.