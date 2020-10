Zoom apre agli eventi a pagamento. E blinda la privacy con la crittografia Crescono i ricavi e aumenta l’utenza aziendale: la piattaforma annuncia nuove funzionalità per organizzare eventi e integrare ad applicazioni terze di Marco Trabucchi

La chiave del successo di Zoom, malgrado i problemi più volte lamentati dagli utenti riguardanti sicurezza, privacy e gestione del funzionamento, sta nella capacità di aver aggiunto agli utenti che utilizzano l'app gratis, una solida base di clienti disposti a pagare un servizio premium. In particolare, è cresciuta l'utenza aziendale, specialmente le imprese con più di 10 dipendenti, passate da 80mila a 370.200 in un solo anno (+ 458 per cento).

Un balzo enorme. Secondo i più recenti dati diffusi sul blog aziendale, nel secondo trimestre del 2020, Zoom ha raggiunto ricavi per una cifra record di 663,5 milioni di dollari, con un incremento del 355 per cento rispetto al 2019 e un +25 per cento per la quotazione azionaria (per quasi 150 miliardi di dollari di capitalizzazione).

A fine anno, la società prevede un ammontare di ricavi complessivi pari a 2,37-2,39 miliardi di dollari. Oltre le aspettative più rosee.

Sulla scia di questo successo planetario che la piattaforma di videoconferenza ha conquistato durante il lockdown parallelamente alla decisione di far fronte ai grossi problemi di privacy – in primis il fatto che non fosse necessaria alcuna password come impostazione predefinita per accedere ai meeting che dato vita a uno nuovo neologismo, lo ‘Zoombombing', cioè l'intrusione di ospiti non invitati e spesso offensivi nelle riunioni private – l'azienda californiana ha annunciato l'introduzione di nuove migliorie e funzionalità durante l'evento digitale «Zoomtopia 2020».

Due in particolare le grosse novità annunciate dal Ceo Eric S. Yuan: “OnZoom”, per organizzare eventi sulla piattaforma, e “Zapps”, funzionalità progettata per aiutare a integrare i flussi di lavoro da applicazioni di terze parti.