Zoom è orfana del Covid: richiama i dipendenti in ufficio e cerca il rilancio

2' di lettura

Zoom Video Communications, che un tempo era considerata tra i protagonisti del lavoro da casa, ora sta richiamando i dipendenti in ufficio.

Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che i dipendenti che vivono vicino a una sede di Zoom devono essere in loco due giorni alla settimana. Un approccio “ibrido” è il più efficace per Zoom, ha spiegato, perché sarà in «una posizione migliore per utilizzare le nostre tecnologie, continuare a innovare e supportare i nostri clienti globali».

Loading...

Il software di videoconferenza dell’azienda è stato un successo straordinario durante la pandemia da Covid , quando intere industrie sono state costrette a comunicare virtualmente. Da allora, aziende come Amazon.com , Chipotle Mexican Grill e BlackRock hanno aumentato il tempo che i dipendenti devono trascorrere in sede.

Tuttavia, molte sedi rimangono poco utilizzate e ci sono segnali che alcune mansioni potrebbero rimanere a distanza. Le sedi nell’area nordorientale degli Stati Uniti erano occupate al massimo per il 24% del tempo nella prima metà dell’anno, secondo i dati di Basking.io, un’azienda di analisi dell’occupazione dei luoghi di lavoro. Le offerte di lavoro da remoto sono aumentate anche in molte città.

Zoom stessa ha faticato a crescere in un mondo post-pandemico. Sebbene il suo prezzo delle azioni sia quintuplicato da marzo a ottobre 2020, il titolo è poi sceso ai livelli pre-pandemici. Nel tentativo di rilanciare la crescita, Zoom sta sviluppando una offerta più ampia di strumenti software per le grandi aziende, inclusi prodotti di collaborazione in ufficio. Ha investito nella startup Anthropic per includere intelligenza artificiale nel suo software per la gestione e l’automazione delle richieste di assistenza clienti.