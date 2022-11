Zoom, trimestrale opaca. Il titolo ha perso il 90% dal boom in pandemia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Zoom continua a far fatica ad adattarsi al mondo post-Covid, e inanella l’ennesimo giorno horror in borsa dopo i conti di una trimestrale non proprio brillante. Il titolo ha perso quasi il 10% (per poi recuperare in parte durante gli scambi), dopo che la società ha tagliato le sue previsioni di vendita annuali e ha registrato la sua crescita trimestrale più lenta di sempre, spingendo almeno sei broker a tagliare i loro obiettivi di prezzo.

Un crollo che ha portato la capitalizzazione di mercato dell...