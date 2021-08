Zooplus, pet food da 3 miliardi: schizza il titolo sull'opa dei fondi H&F

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Zooplus decolla alla Borsa di Francoforte, dopo l’annuncio dell’Opa amichevole lanciata dai fondi Hellman & Friedman che la valorizza circa 3 miliardi di euro.Le azioni della società di e-commerce di cibo e accessori per animali domestici hanno segnato un rialzo del 40% superando il prezzo dell’offerta che è di 390 euro per azione in contanti.

Il petfood è un business da 2 miliardi. E ora è anche fresco

Accordo di investimento con Hellman&Friedman



In un comunicato, Zooplus, che ha sede a Monaco di Baviera, ha annunciato di avere siglato “un accordo di investimento” con Hellman&Friedman per “una partnership strategica mirata a rafforzare nel lungo termine la posizione di leadership della società nel settore dedicato agli animali domestici, che è in crescita e rapida evoluzione”. In un contesto “sempre più competitivo” e con sempre maggiori richieste da parte dei clienti, H&F "aiuterà Zooplus ad effettuare rilevanti investimenti orientati alla crescita” e “a questo fine, ha annunciato l’offerta pubblica per acquistare tutte le azioni” della società. Il Consiglio di gestione e quello di sorveglianza “accolgono con favore la partnership e danno il loro sostegno all’offerta”, precisa il comunicato, sottolineando che gli azionisti beneficeranno di un premio del 50% rispetto del prezzo medio ponderato sui volumi del titolo degli ultimi tre mesi e del 40% rispetto alla chiusura del 12 agosto, oltre ad essere del 34% superiore al livello massimo raggiunto dal titolo prima dell’offerta. H&F si sono già assicurati l’apporto all’Opa del 17% del capitale di Zooplus da parte di componenti del Consiglio di Gestione, in qualità di azionisti a titolo personale e di Maxburg Beteiligungen, “un azionista di lunga data” della società che è anche rappresentato nel Consiglio di Sorveglianza. In caso di successo dell’Opa H&F intende procedere al delisting della società.

Nel 2020 fatturato di 1,8 miliardi di euro



Zooplus è stata fondata nel 1999 come start-up ed opera ora in 30 Paesi europei, con oltre 8 milioni di clienti. Nel 2020 il fatturato è stato di 1,8 miliardi di euro, in crescita del 18% e pari a circa il 7% del mercato europeo delle forniture per animali domestici, sia online che offline. L’utile netto è stato di 18,7 milioni contro la perdita di 12,1 milioni del 2019.