Zte: «Pronti a investire 1 miliardo. Smartphone e tablet anche in Italia»

Il ceo di Zte in Italia Kun Hu definisce il nostro un «Paese strategico» in cui la multinazionale cinese, quotata a Hong Kong e Shenzhen, vuole «continuare a investire. Prevediamo un miliardo» in un piano quinquennale. E dai primi mesi del 2021 partirà anche in Itralia la vendita dei device a marchio Zte, oggi collegati solo alle offerte degli operatori

«Per noi l’Italia è uno dei mercati più strategici. È anche per questo che nel 2021 inizieremo a commercializzare i nostri smartphone e tablet». Kun Hu, presidente di Zte Western Europe e ceo di Zte Italia, parla al Sole 24 Ore dell’avvio nel Paese di questo nuovo segmento di attività. E in vari passaggi fa capire che alla base c’è la fiducia nel fatto che l’Italia non cederà al pressing degli Usa contro i vendor cinesi impegnati sulle reti 5G.

Del resto la durezza del corpo a corpo con gli...