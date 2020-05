Zucchero, i consumi domestici risollevano ciò che resta della filiera italiana

«Ma la nuova campagna sta andando bene», dice Claudio Gallerani, presidente di Coprob, la cooperativa dei produttori bieticoli a cui fa capo il marchio Italia Zuccheri, con gli unici due impianti ancora in attività, a Minerbio e Pontelongo, che ha appena lanciato il primo zucchero biologico italiano. «A marzo c’è stata una ressa nella Gdo – aggiunge – con un aumento delle vendite dell’84 per cento. Il settore dell’horeca è praticamente azzerato ma l’industria ha tenuto abbastanza, Barilla e Ferrero stanno andando bene e continuano a comprare».

Il mercato europeo, dominato da Francia, Germania e Polonia, per i produttori resta protetto da contingenti e dazi, anche dopo la riforma draconiana che ha smantellato la produzione italiana con incentivi alle dismissioni e la fine delle quote produttive nel 2017.

A fronte di quotazioni globali che si aggirano intorno ai 300 euro per tonnellata, in Italia l’ultimo fixing è di 525 euro. «I dazi Ue mantengono i prezzi artificialmente alti – spiega Filippo Roda, analista di Areté, società di consulenza specializzata nell’agribusiness –. Il mercato europeo di fatto si allinea a quello mondiale solo quando è eccedentario, come è successo nella campagna 2017-18 dopo la rimozione delle quote di produzione Ue, mentre assume dinamiche proprie, variabili da paese a paese, quando è deficitario».

Attualmente anche la Ue rimane importatore netto, ma con proporzioni ben diverse dall’Italia: appena 700mila tonnellate a fronte di una produzione di 17,5 milioni, nonostante la crisi stia colpendo anche Francia e Germania con gli annunci di nuove chiusure da parte di big come Sudzucker.

«Certo la congiuntura internazionale è la più ribassista possibile - aggiunge Roda -, ma le semine in Europa sono in calo di circa il 2% con una produzione prevista in linea con quella della scorsa campagna; l’impressione è che il mercato resterà deficitario anche nel 2020-21».