Zucchi svetta sul listino grazie alla semestrale in crescita

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Zucchi festeggia la semestrale segna la miglior performance del listino a Piazza Affari. Nel primo semestre 2021 il gruppo ha registrato un fatturato consolidato di 44,6 milioni (+66,7%). Le vendite comprendono 4 milioni della nuova controllata Zuckids e 0,2 milioni della nuova attività della Basitalia. Inoltre, il primo semestre 2021 comprende vendite verso la correlata Descamps per 6,2 milioni. Al netto dell’effetto di tali vendite l’incremento rispetto all’esercizio precedente sarebbe stato pari al 37,7%. La società «ritiene, in ogni caso, che i risultati realizzati nel periodo siano stati in parte positivamente influenzati da un rinnovato ed eccezionale rapporto dei clienti con il mondo "casa", anche e soprattutto a seguito dei lockdown».



Sul fronte della redditività, l'ebitda "adjusted" è stato positivo per 8,4 milioni (da 3,1 milioni nel primo semestre 2020), l’ebitda ammonta a 8,9 milioni (da 2,9 milioni), l'utile operativo di 5 milioni (da 0,2 milioni) con un utile netto di 3,5 milioni (dal rosso di 0,6 milioni di un anno prima).

Loading...

L’indebitamento finanziario netto si è incrementato da 26 milioni al 31 dicembre 2020 a 29,6 milioni al 30 giugno 2021, principalmente a causa dei debiti iscritti in applicazione di Ifrs 16-leases. Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2021 è pari a 50,4 milioni rispetto ai 46,9 milioni di un anno prima.