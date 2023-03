Zuckerberg verso il taglio di altre migliaia di posti a Meta

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, sta pianificando una nuova serie di licenziamenti e taglierà migliaia di dipendenti già questa settimana, secondo quanto riferito da Bloomberg. La più grande società di social network al mondo sta dunque eliminando altri posti di lavoro, oltre alla riduzione del 13% di novembre, nel tentativo di attuare un’organizzazione più efficiente.

Il precedente taglio di 11mila dipendenti

Nella precedente tornata di tagli, Meta ha tagliato 11.000 dipendenti in quello che è stato il suo primo licenziamento importante. L’azienda ha anche lavorato per snellire la sua organizzazione, dando pacchetti di buyout ai manager e tagliando interi team che ritiene non essenziali, una mossa che è ancora in fase di finalizzazione e che potrebbe interessare migliaia di dipendenti.

Loading...

L’imminente serie di tagli è guidata da obiettivi finanziari ed è separata dall’”appiattimento”, hanno dichiarato alcune persone che hanno scelto di non essere citate. Meta, che ha visto un rallentamento delle entrate pubblicitarie e ha spostato l’attenzione sulla piattaforma di realtà virtuale Metaverso, ha chiesto ai manager di stilare liste di dipendenti che possono essere licenziati.

Il commento di Meta

Lunedì 6 marzo un portavoce di Meta ha rifiutato di commentare i piani. Secondo i rumors, questa fase di licenziamenti potrebbe essere finalizzata nella prossima settimana. Chi sta lavorando al piano spera che sia pronto prima che l’amministratore delegato Mark Zuckerberg vada in congedo parentale per il suo terzo figlio, cosa che potrebbe essere imminente. I tagli di novembre sono stati una sorpresa, ma un’altra serie di licenziamenti è stata ampiamente prevista.

L’anno dell’efficienza

Zuckerberg ha definito il 2023 “l’anno dell’efficienza” di Meta e l’azienda ha comunicato questo tema ai dipendenti durante le valutazioni delle prestazioni, che sono state completate la scorsa settimana.